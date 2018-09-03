В небо Беслана взлетели белые воздушные шары: всего 334 - по числу погибших в теракте. 14 лет назад в День знаний во время праздничной линейки террористы захватили школу N 1.

В небо Беслана взлетели белые воздушные шары: всего 334 — по числу погибших в теракте. 14 лет назад, в День знаний, во время праздничной линейки террористы захватили школу N1. В заложниках, без еды и воды, удерживали более 1200 человек, большинство из которых — женщины и дети.Штурм школы начался на третий день, в 13.04. Ровно в это время в Беслане дважды ударил колокол и сразу в небо взмыли шары.После трагических событий 3 сентября 2005 года в России был установлен День солидарности в борьбе с терроризмом.