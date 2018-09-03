Таким образом учёные надеются создать искусственное микробное сообщество, которое будет следить за здоровьем человека и выполнять другие функции.

Учёные создали кишечные бактерии, способные обмениваться друг с другом особыми химическими сигналами. В будущем исследователи надеются создать искусственное микробное сообщество, которое будет следить за здоровьем человека и выполнять другие функции. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале ACS Synthetic Biology группой во главе с Памелой Сильвер (Pamela Silver) из Гарвардской медицинской школы.Биологам хорошо известно, что бактерии умеют "совещаться" друг с другом, выделяя определённые химические вещества (хотя есть и другие способы). Это позволяет им, например, принять решение, что условия нынче неблагоприятные и пора бы впасть в "спячку". Специалисты называют этот канал передачи информации чувством кворума.Такая химическая коммуникация позволяет некоторым микробам собираться в сложные агрегаты, сравнимые по своим свойствам с многоклеточными организмами. Соблазнительно было бы создать такое искусственное микробное сообщество с нужными параметрами и функциями. Или, скажем, переделать по своему усмотрению микробиом кишечника, чтобы его обитатели приносили меньше вреда и больше пользы.Эта идея вдохновила авторов создать генно-модифицированные кишечные бактерии, способные передавать друг другу "запрограммированные" генными инженерами сообщения. При этом биологи использовали химический сигнал, который никогда ещё не наблюдался в кишечном микробиоме млекопитающих.Во-первых, это позволило в полной мере проверить потенциал генной инженерии в этом вопросе. Исследователи хотели выяснить, удастся ли "научить" кишечные бактерии тому, чего они никогда "не умели". Во-вторых, использование необычного химического пути гарантировало, что "приёмник" не среагирует на посторонние сигналы.На первом этапе эксперимента учёные вывели две линии кишечной палочки E. coli: одни из них были "приёмниками", другие — "передатчиками". Первые, обнаружив в окружающей среде молекулы ангидротетрациклина (АГТЦ), продуцировали ацил-гомосеринлактон. Последнее вещество и служило химическим сигналом для вторых."Приёмники", получив сообщения, активировали ген, который делал бактериальные оболочки синими. Этот ген оставался "включённым", даже когда концентрация сигнального вещества падала ниже порогового значения. Таким образом, бактерия-"приёмник" оснащалась своего рода памятью. Это гарантировало, что исследователи смогут выделить получившие сигнал бактерии даже спустя продолжительное время.Авторы испытали эту систему "в пробирке" и убедились, что "приёмники" синеют, когда "передатчики" получают АГТЦ. После этого биологи решили проверить, удастся ли передавать такие сообщения между разными штаммами бактерий. В роли "приёмника" они оставили E. coli, а "передатчиком" сделали Salmonella typhimurium, соорудив в её геноме такую же систему, как до этого у E. coli. Межвидовая коммуникация сработала не хуже внутривидовой.Наконец, экспериментаторы подселили "разговорчивые" бактерии E. coli (как "приёмники", так и "передатчики") в кишечник живых мышей. Грызуны два дня получали с водой порции АГТЦ. Анализ их фекалий подтвердил, что "передатчики" благополучно посинели. То есть система сработала и в кишечнике животного.В дальнейшем авторы надеются расширить диапазон используемых бактерий и химических сигналов."В конечном счете, мы стремимся создать в нашем кишечнике синтетический микробиоом, полностью или преимущественно состоящий из [генетически] сконструированных видов бактерий, каждый из которых имеет специализированную функцию, например, обнаружение и лечение болезней, создание полезных молекул, улучшение пищеварения и так далее. При этом он [вид] связывается с другими, чтобы все они были сбалансированы, дабы наилучшим образом обеспечивать здоровье человека", – заявляет Сильвер.Однако подобную цель нельзя назвать близкой. "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) уже писали о том, что половина бактерий в кишечнике человека попросту не известна науке. При этом биологи открывают всё новые и новые аспекты их взаимодействия с человеческим организмом. Например, выяснилось, что они влияют на развитие многих заболеваний и управляют нашими генами, а возможно, в какой-то мере и сознанием. Вмешательство в такую сложную и малоизученную систему может грозить непредсказуемыми последствиями. Поэтому учёным придётся отмерить даже не семь раз, а семьдесят раз по семь, прежде чем "отрезать" от человека хотя бы какую-то часть его природного микробиома.