Едва отзвучали последние аккорды на Koktebel Jazz Party, демонтировали сцену на берегу моря и 20 тонн завезенного оборудования, место, где зажигали звездные музыканты в течение трех вечеров, погрузилось во тьму. Коктебель ждет реконструкция, но как ее проводить, мнения разделились.

Едва отзвучали последние аккорды джаза на заключительном концерте Koktebel Jazz Party (KJP), демонтировали сцену на берегу моря и 20 тонн завезенного для фестиваля свето- и звукового оборудования, место, где зажигали звездные музыканты из России и зарубежных стран в течение трех вечеров, погрузилось во тьму.Уже на следующий вечер после фестиваля было трудно поверить, что на этом пляже гремела музыка, сверкали огни и тысячи поклонников джаза не расходились до часа ночи, слушая выступления именитых джазменов.Пройти в темноте, без света софитов, вдоль этого отрезка набережной было уже крайне проблематично: лишь за холмом Юнге набережная освещена огнями. Там гремит музыка, фрики эпатируют публику, а разного уровня музыканты развлекают отдыхающих допоздна.По сути, эта картина характеризует ситуацию на набережной вечернего Коктебеля как нельзя лучше: европейского уровня отели три-четыре звезды и вполне приличные виллы соседствуют с "курятниками", рестораны – с палатками с шаурмой и развалами сувениров, разложенных прямо на тротуаре, освещенная набережная – с улочками, по которым по ночам без фонаря не пройти, а красоты природы – с горами мусора.Так что волонтерам и журналистам KJP в один из дней фестиваля было предложено поехать и посмотреть, что происходит в уникальном месте рядом с Коктебелем. Там, в Тихой бухте, донельзя загаженной бескультурными отдыхающими, волонтеры немного прибрались, однако было понятно, что проблема эта для Коктебеля глобальная.Впрочем, проблема тут не только с мусором, но и с очистными сооружениями, и с медобслуживанием. Как рассказали Вестям.Ru местные жители, на весь поселок – всего лишь одна машина скорой помощи, больница же, как и поликлиника, и вовсе в Феодосии, до которой от Коктебеля ехать минут 40.А если учесть, что случаи отравлений из-за отсутствия нормальной канализации и водоснабжения во многих кафе и палатках с чебуреками и другой едой "на бегу" крайне часты, то, по сути, спасение отдыхающих – дело рук самих отдыхающих. Так что тем, кто отравился, нахлебавшись воды из моря, в которое в некоторых местах сливается канализация, или же поевших на набережной в кафе без водоснабжения, приходится лечиться подручными средствами.Как горько шутят местные жители, вызываешь скорую сегодня – приедет, может, завтра. На ряд процедур и даже перевязки также приходится ездить в Феодосию. Водитель же скорой рассказал, что их бригада из трех человек в сезон работает практически без перерыва на сон – настолько велика нагрузка.Справедливо и возмущение отдыхающих горами мусора на пляжах Коктебеля. Действительно: урны встретишь на набережной нечасто, но и сами отдыхающие зачастую походя выкидывают бутылки, пачки из-под сигарет и обертки от мороженого прямо себе под ноги.Хозяйка одного из кафе рассказала, что за свой счет несколько раз за сезон нанимала косить траву перед своим заведением, но на общественной набережной, чтобы люди бездумно не бросали мусор туда, где его вроде бы не видно.В момент разговора с хозяйкой этого кафе подъехали два человека в оранжевых жилетах и солидного вида мужчина, который тут же начал давать распоряжения по уборке свалок мусора на пляже и на набережной.Оказалось, это Дмитрий Новиков – мастер саночистки МУП "Коктебель". Должность эту он занимает чуть больше четырех месяцев и рассказал Вестям.Ru, какое печальное наследство ему досталось.По его словам, нормальную, новую машину – хотя бы одну на Коктебель – "старшая сестра" Феодосия выделить отказалась: ей самой надо восстанавливать "дырявое" хозяйство, доставшееся от Украины .В итоге в его подчинении в сезон – на весь курортный поселок с тысячами местных жителей и отдыхающих – всего 6 дворников.А с 10 октября, рассказал Вестям.Ru Новиков, из-за недофинансирования придется сократить количество дворников до трех. На весь курортный поселок. И с учетом того, что почти половина собственников частных домов и владельцев мини-отелей и кафе за вывоз мусора попросту не платят.У Новикова есть план, как можно исправить эту ситуацию – технологию эту он подсмотрел у немцев и надеется ее вскоре внедрить, так что, возможно, поселок станет хоть немного чище. Однако очевидно, что многое в Коктебеле надо менять, если есть желание сохранить это уникальное место для будущих поколений.Буквально через день после завершения Koktebel Jazz Party, который уже признан главным культурным событием в Крыму, в Коктебеле начались общественные слушания по планам реконструкции поселка.Как рассказал перед началом джазового фестиваля журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, после визита Владимира Путина на фестиваль джаза в прошлом году он получил распоряжение президента России подготовить концепцию развития Коктебеля."Отец-основатель" Koktebel Jazz Party – гендиректор МИА "Россия сегодня" и телеведущий "России 1" Дмитрий Киселев, который довольно часто бывает на своей даче в Коктебеле и потому неравнодушный к его проблемам, подтвердил, что на развитие поселка выделено 4 миллиарда рублей.Однако какой именно будет реконструкция этого уникального места в Крыму? Здесь, по сути, сошлись в баталиях два лагеря.Одни выступают за то, чтобы сделать Коктебель современным красивым курортом – с яхт-клубом с одной стороны поселка, гольф-полями у Тихой бухты – с другой стороны, а также с красивыми, современными кафе, магазинчиками на набережной и с отелями современного уровня.Владельцы же палаток и неказистых построек на набережной волнуются: не лишатся ли они своего дохода и своей собственности? Далеко не всем из них по душе такие грандиозные планы реконструкции.Как иронично высказалась в их адрес сотрудница одного из престижных отелей Коктебеля, они хотят лишь получать с отдыхающих барыши, не вкладываясь в развитие, и им все равно, что они плавают в собственных же фекалиях.С другой стороны, как справедливо замечают владельцы малого бизнеса, это их собственность, и они опасаются лишиться ее при радикальной реконструкции поселка.Кроме того, противники яхт-клуба опасаются, что его сделают частной территорией и запретят туда проход простым людям, а противники гольф-полей у Тихой бухты упирают на то, что это – заповедная зона и не нужно ее ничем застраивать.Тем более что появление в этих местах коттеджей и иных построек может исказить внешний облик – "открыточные" виды Коктебеля, к которым столь трепетно относятся влюбленные в очертания Карадага и мыса Хамелеон и не представляющие их иными.Пока же на окраине набережной у Карадага, порой, до рези в глазах несет канализацией, у заповедной Тихой бухты по бездорожью пылят джипы, приезжающие на пикники оставляют после себя тут горы мусора, а на набережной бойкие торговцы, пока еще не запретили, вовсю торгуют сомнительного качества товарами и продуктами.Пока неизвестно, чем закончится противостояние тех, кто выступает за радикальную реконструкцию Коктебеля, и ее противниками.Хорошо бы спросить, что думают, глядя на происходящее сегодня в Коктебеле, и о планах его реконструкции Максимилиан Волошин и его великие друзья по творческому цеху – Цветаева, Булгаков, Брюсов, Вересаев и многие другие, кто жил и творил в этих местах.Однако на общественных слушаниях по реконструкции Коктебеля присутствовать они не могли по объективным причинам. Так что, возможно, в этом вопросе обеим сторонам стоило бы придерживаться принципа хороших врачей, который гласит: "Не навреди".