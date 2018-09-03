Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список из трех претендентов на звание лучшего тренера года. В него не вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который ранее был включен в расширенный список номинантов из 10 специалистов.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список из трех претендентов на звание лучшего тренера года. В него не вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который ранее был включен в расширенный список номинантов из 10 специалистов.В финальную тройку ФИФА включила главных тренеров сборной Хорватии и Франции – финалистов чемпионата мира — Златко Далича и Дидье Дешама. Кроме того, в число номинантов вошел бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.Победитель будет объявлен 24 сентября в Лондоне на церемонии вручения наград ФИФА.