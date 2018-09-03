Международная федерация футбола (ФИФА) оставила без подарка
в день рождения наставника российской сборной. Имя Станислава Черчесова не
включили в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года.
Международная федерация футбола (ФИФА) оставила без подарка
в день рождения наставника российской сборной. Имя Станислава Черчесова не
включили в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года.
Станислав Черчесов отпраздновал накануне свой 55-й день
рождения. Именины главному тренеру сборной России слега подпортило известие от
ФИФА. Наставник россиян не попал в тройку лучших по итогам голосования тренеров,
капитанов сборных, журналистов и болельщиков.
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в
Лондоне. В финальную тройку претендентов вошли главный тренер сборной Хорватии
Златко Далич, сборной Франции – Дидье Дешам, а также экс-наставник испанского
"Реала" Зинедин Зидан, который привел клуб к третьему подряд титулу в
Лиге чемпионов.
У россиян все же есть надежда получить от ФИФА. На звание
автора лучшего гола года претендует Денис Черышев – в федерации оценили забитый
им мяч в ворота хорватов в 1/4 финала чемпионата мира, пишет Sport24.
Напомним, ранее первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что Станислав Черчесов продолжит работу на посту и будет готовить национальную команду к ЧМ-2020. Когда будет подписан контракт с тренером, эксперт ответить затруднился.
Эксперты убеждены, что решение по Черчесову было простой формальностью. Наставник выполнил "задачу-минимум", доведя сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018. Учитывая плачевную ситуацию, в которой была национальная команда до мундиаля, работа тренера в рамках Кубка мира оказалась впечатляющей.