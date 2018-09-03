Международная федерация футбола (ФИФА) оставила без подарка в день рождения наставника российской сборной. Имя Станислава Черчесова не включили в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года.

Международная федерация футбола (ФИФА) оставила без подаркав день рождения наставника российской сборной. Имя Станислава Черчесова невключили в шорт-лист претендентов на звание лучшего тренера года.Станислав Черчесов отпраздновал накануне свой 55-й деньрождения. Именины главному тренеру сборной России слега подпортило известие отФИФА. Наставник россиян не попал в тройку лучших по итогам голосования тренеров,капитанов сборных, журналистов и болельщиков.Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября вЛондоне. В финальную тройку претендентов вошли главный тренер сборной ХорватииЗлатко Далич, сборной Франции – Дидье Дешам, а также экс-наставник испанского"Реала" Зинедин Зидан, который привел клуб к третьему подряд титулу вЛиге чемпионов.У россиян все же есть надежда получить от ФИФА. На званиеавтора лучшего гола года претендует Денис Черышев – в федерации оценили забитыйим мяч в ворота хорватов в 1/4 финала чемпионата мира, пишет Sport24.Напомним, ранее первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что Станислав Черчесов продолжит работу на посту и будет готовить национальную команду к ЧМ-2020. Когда будет подписан контракт с тренером, эксперт ответить затруднился.Эксперты убеждены, что решение по Черчесову было простой формальностью. Наставник выполнил "задачу-минимум", доведя сборную России до четвертьфинала ЧМ-2018. Учитывая плачевную ситуацию, в которой была национальная команда до мундиаля, работа тренера в рамках Кубка мира оказалась впечатляющей.