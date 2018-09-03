В американском штате Калифорния в результате столкновения на реке Колорадо двух лодок пропали без вести, по меньшей мере, четыре человека, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.

В американском штате Калифорния в результате столкновения на реке Колорадо двух лодок пропали без вести, по меньшей мере, четыре человека, еще 13 получили травмы различной степени тяжести.Инцидент произошел в минувшую субботу, 1 сентября вечером по местному времени. Из-за быстрого течения реки некоторые пострадавшие были обнаружены спасателями в полутора километрах от места происшествия, передает ТАСС.