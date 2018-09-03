Экс-супруга Армена
Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская открыто флиртует в Сети с музыкантом
из Киева. Пианистка не жалеет смайликов-сердечек для дорогого друга.
Экс-супруга Армена
Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская открыто флиртует в Сети с музыкантом
из Киева. Пианистка не жалеет смайликов-сердечек для дорогого друга.
В последнее время
Виталину стали часто замечать в компании певца Прохора Шаляпина. Поговаривают,
что между молодыми людьми развивается бурный роман, который вот-вот приведет к
чему-то серьезному. Однако завистники утверждают, что связь Шаляпина и Цымбалюк-Романовской
ни что иное, как постановка для съемок шоу Первого канала.
Злопыхатели ссылаются на поведение Виталины в соцсетях. Якобы пианистка во всю заигрывает
с импозантным мужчиной через свой аккаунт в Facebook.
Недавно подруга Виталины – украинская певица Ольга Быстрякова
опубликовала на своей странице архивные фотографии, на которых запечатлена
группа людей, в числе которых Цымбалюк-Романовская и ее бывший муж Армен Борисович
Джигарханян.
"Одно из лучших
воспоминаний! Прийдется повторить в другом составе😘 Как же я вас люблю ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.",
– написала Виталина под снимками. Цымбалюк-Романовской поспешил ответить
музыкант из Киева Владимир Быстряков: "А мы – тебя ! Знаешь, и разводы людей
тоже.....СБЛИЖАЮТ !". "Это я уже поняла😘", – откликнулась Виталина.
Недругам пианистки показалось, что этот диалог, несомненно,
говорит об интрижке между пианисткой и музыкантом. Они принялись искать скрытый
смысл в переписке, подсчитывая смайлики в виде сердечек и поцелуйчиков. Все
свои предположения и догадки они публиковали в фангруппах Армена Джигарханяна в
социальных сетях.
Напомним, развод актера с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской состоялся в ноябре 2017 года. Но страсти кипят по сей день.