Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская открыто флиртует в Сети с музыкантом из Киева. Пианистка не жалеет смайликов-сердечек для дорогого друга.

Экс-супруга АрменаДжигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская открыто флиртует в Сети с музыкантомиз Киева. Пианистка не жалеет смайликов-сердечек для дорогого друга.В последнее времяВиталину стали часто замечать в компании певца Прохора Шаляпина. Поговаривают,что между молодыми людьми развивается бурный роман, который вот-вот приведет кчему-то серьезному. Однако завистники утверждают, что связь Шаляпина и Цымбалюк-Романовскойни что иное, как постановка для съемок шоу Первого канала.Злопыхатели ссылаются на поведение Виталины в соцсетях. Якобы пианистка во всю заигрываетс импозантным мужчиной через свой аккаунт в Facebook.Недавно подруга Виталины – украинская певица Ольга Быстряковаопубликовала на своей странице архивные фотографии, на которых запечатленагруппа людей, в числе которых Цымбалюк-Романовская и ее бывший муж Армен БорисовичДжигарханян."Одно из лучшихвоспоминаний! Прийдется повторить в другом составе😘 Как же я вас люблю ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.",– написала Виталина под снимками. Цымбалюк-Романовской поспешил ответитьмузыкант из Киева Владимир Быстряков: "А мы – тебя ! Знаешь, и разводы людейтоже.....СБЛИЖАЮТ !". "Это я уже поняла😘", – откликнулась Виталина.Недругам пианистки показалось, что этот диалог, несомненно,говорит об интрижке между пианисткой и музыкантом. Они принялись искать скрытыйсмысл в переписке, подсчитывая смайлики в виде сердечек и поцелуйчиков. Всесвои предположения и догадки они публиковали в фангруппах Армена Джигарханяна всоциальных сетях.Напомним, развод актера с украинской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской состоялся в ноябре 2017 года. Но страсти кипят по сей день.