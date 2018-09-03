Исследователи призывают забыть стереотип о том, что у золотых рыбок короткая память. Недавно крошечная рыбка справилась с тестом на самосознание, который до сих пор не прошла ни одна собака.

Крошечные тропические рыбки вида Labroides dimidiatus стали в один ряд с различными млекопитающими и птицами, прошедшими классический зеркальный тест на определение самосознания. Международная группа исследователей обнаружила, что рыбка L. dimidiatus размером с палец человека способна узнавать своё отражение в зеркале.Поясним, что зеркальный тест стал частью исследования, который проводил психолог Гордон Гэллап-младший (Gordon Gallup) в начале 70-х годов прошлого столетия. Специалист тогда захотел определить, обладают ли молодые шимпанзе способностью к распознаванию себя в зеркале. Сегодня это является основным индикатором самосознания у животных.Подобный тест проводится достаточно просто: когда животное спит, на его тело краской без запаха наносится метка. Расположение метки выбирается таким образом, чтоб животное могло увидеть её лишь в зеркале. Затем исследователи наблюдают за поведением животного, когда оно видит в зеркале своё отражение.Если животное замечает что-то неладное (метку на теле), оно начинает поворачиваться перед зеркалом таким образом, чтобы лучше разглядеть метку. Также оно выполняет так называемую тактильную проверку: лапой проверяет нанесённую метку, пока смотрится в зеркало.В эксперименте 1970-х годов группа обезьян, никогда прежде не видевшая себя в зеркале, сначала посчитала свои отражения в зеркале как угрозу. Спустя время их поведение изменилось: они использовали отражения, чтобы ухаживать за собой и изучать себя.По словам учёных, подобные изменения в поведении можно трактовать как самосознание животных: ментальная модель их собственного тела отличается от их сородичей, врагов или других "элементов" окружающей среды.Спустя годы в список самосозерцательных животных были добавлены и другие существа: дельфины, слоны, голуби и представители семейства врановых.Кроме того, специалисты обсуждают и другие работы, выявившие претендентов на попадания в этот почётный список.Например, изучение муравьёв, проведённое несколько лет назад, показало, что они также могут определить, что перед ними их собственное изображение. Во время другой работы манта (гигантский морской дьявол) вёл себя достаточно странно перед зеркалом, в результате чего учёные предположили, что и в его действиях можно различить самосознание.Удивительно, но многие животные, которых люди считают социальными и умными (собаки, кошки и осьминоги), не справляются с подобными испытаниями.На сегодняшний день исследователи из Японии, Германии и Швейцарии сотрудничают друг с другом, чтобы узнать, могут ли они найти более конкретные доказательства самосознания у других видов животных.Как говорят учёные, это легче сказать, чем сделать. Золотой стандарт зеркального теста основан на необычной реакции животных на новую особенность их организма, увиденную в зеркале.Например, если пятно краски появляется на лбу, то особь смотрит на неё в зеркале и трёт рукой лоб. Таким образом, животное демонстрирует понимание того, что отражение в зеркале принадлежит ему.Подобное действие требует умения распознавать этот знак. Оно также требует от животного понимания того, что метка необычна для него, и способа указать на это.По этой причине учёные решили проверить и рыбку вида L. dimidiatus (у неё достаточно хорошее зрение). Она также известна своей способностью замечать паразитов на других рыбах и срывать их своим ртом.Специалисты поместили десять рыб в "личные" аквариумы с зеркалом. Изначально рыбы вели себя так же, как и все тестируемые ранее территориальные животные: они по ошибке нападали на отражение, принимая его за незнакомца на своей территории.Вскоре их поведение изменилось, они начали проявлять признаки дружелюбия. В течение нескольких дней рыба исполняла "танец" – достаточно странное поведение для одиночного вида.Затем исследователи нанесли пятно цветного геля на головы восьми рыб, поместив его так, чтобы животное могло видеть его лишь в зеркале.В итоге семь рыб проводили достаточно много времени, находясь в той позиции, с которой можно было увидеть пятно (по понятным причинам они не могли его потрогать и попытаться стереть, например).Впрочем, не все учёные считают, что такое поведение можно считать убедительным доказательством того, что рыбы отличаются самосознанием. По их мнению, рыбы могли рассматривать метки как паразитов на коже других рыб, а не как знак на их собственном теле.Результаты исследования представлены на сервере препринтов bioRxiv.Добавим, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других способностях различных рыб. В частности, они отличают друзей от врагов, всматриваясь в их "лица" . Более того, рыбы, как оказалось, могут обманывать друг друга и распознавать обман.