Сотрудники Правового управления поприветствовали школьников и обратили внимание на необходимость правомерного поведения детей как в школе, так и вне ее стен...

3 сентября 2018 года в ГБОУ Школа №1384 имени А.А. Леманского прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В мероприятии приняли участие сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве, в их числе заместитель начальника ПУ ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Екатерина Королькова.Сотрудники Правового управления поприветствовали школьников и обратили внимание на необходимость правомерного поведения детей как в школе, так и вне ее стен.По завершении торжественной части ученики разошлись по кабинетам, где для них начались классные часы. Классный час для пятиклассников оказался необычным – его провела сотрудник ПУ ГУ МВД России по г. Москве лейтенант внутренней службы Анастасия Куренкова. Тема встречи была посвящена комендантскому часу запрещающему им находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время.Представитель ПУ ГУ МВД России по г. Москве напомнила ребятам, что, согласно закону Российской Федерации, комендантский час для несовершеннолетних граждан действует с 23 часов до 6 часов. Нарушение законодательства в этой области ведет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на родителей или законных представителей ребенка.Ученики и классный руководитель поблагодарили сотрудников Правового управления за полезную и интересную беседу, благодаря которой они получили знания в важной для них сфере российского законодательства.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве