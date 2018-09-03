Ученые Университета Британской Колумбии
выяснили, каким страшным заболеваниям подвержены спортсмены. Для этого они
проанализировали данные о 798 атлетах.
Ученые Университета Британской Колумбии
выяснили, каким страшным заболеваниям подвержены спортсмены. Для этого они
проанализировали данные о 798 атлетах.
Респонденты
были старше 35 лет и занимались минимум три раза в неделю средней и высокой
физической активностью. Добровольцы ответили на вопросы о здоровье, семейных
болезнях и занятиях спортом.
Также участникам
исследования измерили кровяное давление и провели коронарную ангиографию. В
итоге, у 94 человек выявили признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а у десяти
– тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов,
передает MedicalXpress.
Это подтвердило теорию о том, что у людей, подвергающихся постоянным
нагрузкам, увеличивается риск преждевременной смерти. Таким образом, несмотря
на то, физическая активность помогает профилактике рака и депрессии, чрезмерные
нагрузки могут нанести серьезный вред здоровью.
Ранее ученые из Амстердамского свободного университета провели
исследование и пришли к тревожным выводам. Оказалось, что представители
сильного пола, занятые физическим трудом, умирают значительно раньше тех, кто
имеет низкую активность на работе. Тренировки идут на пользу только тем
мужчинам, которые занимаются спортом в свободное от работы время.