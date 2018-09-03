Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, каким страшным заболеваниям подвержены спортсмены. Для этого они проанализировали данные о 798 атлетах.

Ученые Университета Британской Колумбиивыяснили, каким страшным заболеваниям подвержены спортсмены. Для этого онипроанализировали данные о 798 атлетах.Респондентыбыли старше 35 лет и занимались минимум три раза в неделю средней и высокойфизической активностью. Добровольцы ответили на вопросы о здоровье, семейныхболезнях и занятиях спортом.Также участникамисследования измерили кровяное давление и провели коронарную ангиографию. Витоге, у 94 человек выявили признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а у десяти– тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов,передает MedicalXpress.Это подтвердило теорию о том, что у людей, подвергающихся постояннымнагрузкам, увеличивается риск преждевременной смерти. Таким образом, несмотряна то, физическая активность помогает профилактике рака и депрессии, чрезмерныенагрузки могут нанести серьезный вред здоровью.Ранее ученые из Амстердамского свободного университета провелиисследование и пришли к тревожным выводам. Оказалось, что представителисильного пола, занятые физическим трудом, умирают значительно раньше тех, ктоимеет низкую активность на работе. Тренировки идут на пользу только теммужчинам, которые занимаются спортом в свободное от работы время.