В Луганске объявлен трехдневный республиканский траур по погибшему лидеру ДНР Александру Захарченко.

В Луганске объявлен трехдневный республиканский траур по погибшему лидеру ДНР Александру Захарченко.В церкви горели свечи. На панихиду сходился народ. За душу раба Божьего Александра в этот день молился весь Донбасс. Траур в Донецке, траур в Луганске… Флаги приспущены. На лицах — скорбь. Александр Захарченко хотел мира, но Украина объявила ему войну."Это, безусловно, политическое убийство, политический заказ. Пример того, что киевский режим, правительство Порошенко не готовы к мирному решению конфликта на Донбассе, — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник. – Но я нее боюсь, обратного пути уже нет","Это трусливый шаг со стороны Украины, которая боится смотреть в глаза противнику. Надеюсь, Европа поймет, что доверять Украине нельзя. Ее можно только понуждать к миру", — уверен Владислав Дейнего, и. о. министра иностранных дел ЛНР.Захарченко признал Минские соглашения и выступал за диалог с Киевом. Но Киев разговаривать не желал. Когда Украина не согласна, она несогласным с ней стреляет в спину."Стреляют по самому дорогому, убивают наших детей, лучших из нас. Больше любить я этих людей не буду. Не может Родина убивать своих. Не должна", — говорят местные жители.Они пережили три месяца блокады. В поселок Металлист продукты не завозили, выехать было почти невозможно. Когда 17 июня 2014-го в сопровождении журналистов "Вестей" пытались добраться до Луганска, по ним стреляли.Журналисты Игорь Корнелюк и АНтон Волошин погибли на этом месте. С мирными жителями, застигнутыми войной, они уходили из поселка Металлист. А на возвышенности стояли войска ВСУ и вели прицельный минометный огонь по людям.Теперь каждая линейка здесь начинается с минуты молчания. Школа названа именами погибших репортеров. Но война не закончилась. И проселочные дороги, как и прежде, утюжат танки.Школьник Миша Болибрух — из Раевки. Село — приграничное. От его дома до позиций ВСУ через реку Северный Донец — метров пятьдесят, не больше.Школьный автобус каждый день собирает учеников из сел, расположенных вдоль линии соприкосновения. Утром они уезжают от войны, вечером к ней приближаются. По желтому автобусу, который перевозит детей, украинцы не стреляют. Но у же не раз прямым попаданием уничтожали легковые автомобили, которые едут по этому же пути.Водитель дядя Саша и собирает, и развозит. Он все четыре года за рулем. Дорога — как после бомбежки: военные разбили тяжелой техникой, когда "топтали" асфальт броней."Вы думаете, детей не тронут? Я в них не уверен, что не тронут", — признается дядя Саша.До конечной остановки Раевка, минуя блокпост, едут только двое — Миша и его сестра Ксения. По дороге к дому рассказывают, как смену власти в селе определяли по цвету остановки. "Остановку подкрасили в цвета украинского флага, а потом заставили перекрасить. Трубы тоже красили. Их заставили перекрасить", — говорят дети.На пороге встречает дед. Докладывает обстановку: на фронте сегодня тихо. Лишь изредка громыхнет автоматная очередь. Кассетные бомбы уже не сбрасывают, но и успокоиться до конца не могут.После убийства Александра Захарченко на рубежах самопровозглашенных республик — боевое усиление. Здесь готовятся к новым провокациям со стороны Украины."Украина ведет очень коварные действия. Вроде на линии боевого соприкосновения немного нормализовалось, но они активизировались в тылу", — пояснил Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции ЛНР.Остановленная войной промышленность постепенно возвращается к жизни. В Брянке, на заводе рудничных машин, дела налаживаются. Заказы идут из России, Казахстана, Вьетнама. Можно стряхнуть пыль с законсервированных установок.Когда шахтное оборудование не было востребовано, собирали сеялки для аграриев и детские площадки. Завод почти не простаивал, хотя рабочие и уходили в ополчение. Сегодня они возвращаются."Войны никто не хочет, все хотят мира. Хочется, чтобы они за границей разошлись: украинцы — в свою сторону, наши ребята — в свою. Но, думаю, такое пока невозможно", — сказал Дмитрий Овчинников, директор завода.Украина не успокоится. И еще не раз попытается выбить почву из-под ног. Но жители Донбасса — люди сильные. Они обязательно выживут, выдержат и устоят!