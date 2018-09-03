Об этом сообщили в пресс-службе губернатора

Об этом сообщили в пресс-службе губернатораКостромская область увеличила свои доходы за счет налогового сбора на 10,3%, сообщают в пресс-службе губернатора.За восемь месяцев они оставили 12 млрд 57 млн рублей. Этот показатель выше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой рост - в транспортной сфере.В каких отраслях чиновники отмечают повышение сбора налогов:на транспорт +34,3%;налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения +18,4%;на имущество организаций +13,2%;на доходы физических лиц +9,1%;на прибыль организаций +3,8%.В результате Костромская область сократила государственный долг - на 150 млн рублей.