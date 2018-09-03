Редкая находка в дельте Нила: археологи впервые обнаружили остатки деревни эпохи неолита. Поселение старше легендарных пирамид в Гизе на две с половиной тысячи лет.

Невероятно редкая находка в дельте Нила: франко-египетская группа археологов обнаружила остатки деревни эпохи неолита. По данным специалистов, поселение было создано за пять тысячелетий до нашей эры. Оно старше легендарных пирамид в Гизе на две с половиной тысячи лет.Министерство по делам древностей Египта сообщило на своей странице в Facebook, что деревня располагается в месте под названием Телль-эль-Самара, примерно в 140 километрах к северу от Каира.Исследователи уточняют, что этот регион отличался плодородными почвами, и, по всей вероятности, неудивительно, что в нём основали поселение. Впрочем, следы настолько древней деревни на территории Египта найдены впервые.Экспедиция обнаружила в ходе раскопок несколько хранилищ, содержащих ценнейшую органику – кости животных, остатки растений и пищи. Именно по ним специалисты смогли провести датировку.Кроме того, они нашли остатки керамических предметов и каменных орудий. Артефакты свидетельствуют о существовании стабильного сообщества, которое обладало знаниями о ведении хозяйства, сообщает портал Science Alert.По словам историков, эти находки помогут больше узнать о доисторических общинах, которые населяли дельту Нила за тысячи лет до того, как основоположник первой династии фараонов правитель Менес объединил враждующие царства Верхнего и Нижнего Египта."Анализ биологического материала, который был обнаружен, даст нам более чёткое представление о первых общинах, которые поселились в Дельте, а также о происхождении сельского хозяйства и фермерства в Египте", — добавляет Надиа Хедр (Nadia Khedr) из Министерства по делам древностей Египта.Эксперты поясняют, что ведение сельского хозяйства в древних неолитических общинах в дельте Нила зависело, в первую очередь, от дождей. Как известно, в Древнем Египте была сформирована уникальная система ирригационного земледелия с искусственным орошением земель. Теперь историки намерены выяснить, как развивалось сельское хозяйство в этом регионе на самых ранних этапах.Другое любопытное направление – развитие мумификации. Напомним, совсем недавно учёные выяснили, что древние египтяне освоили методы мумификации на полторы тысячи лет раньше, чем считалось. И, хотя новая экспедиция пока не обнаружила каких-либо признаков того, что в неолитическом поселении практиковалась мумификация покойных, исследователи уверены, что это бесценный ресурс, который поможет сделать множество открытий.В следующем археологическом сезоне раскопки будут продолжены, затем специалисты проведут полный анализ всех находок.Добавим, что ранее в Египте изучили пирамиду старше великого сооружения Гизы.