Редкая находка в дельте Нила: археологи впервые обнаружили остатки деревни эпохи неолита. Поселение старше легендарных пирамид в Гизе на две с половиной тысячи лет.
Невероятно редкая находка в дельте Нила: франко-египетская группа археологов обнаружила остатки деревни эпохи неолита. По данным специалистов, поселение было создано за пять тысячелетий до нашей эры. Оно старше легендарных пирамид в Гизе на две с половиной тысячи лет.
Министерство по делам древностей Египта сообщило на своей странице в Facebook, что деревня располагается в месте под названием Телль-эль-Самара, примерно в 140 километрах к северу от Каира.
Исследователи уточняют, что этот регион отличался плодородными почвами, и, по всей вероятности, неудивительно, что в нём основали поселение. Впрочем, следы настолько древней деревни на территории Египта найдены впервые.
Экспедиция обнаружила в ходе раскопок несколько хранилищ, содержащих ценнейшую органику – кости животных, остатки растений и пищи. Именно по ним специалисты смогли провести датировку.
Кроме того, они нашли остатки керамических предметов и каменных орудий. Артефакты свидетельствуют о существовании стабильного сообщества, которое обладало знаниями о ведении хозяйства, сообщает портал Science Alert.
По словам историков, эти находки помогут больше узнать о доисторических общинах, которые населяли дельту Нила за тысячи лет до того, как основоположник первой династии фараонов правитель Менес объединил враждующие царства Верхнего и Нижнего Египта.
"Анализ биологического материала, который был обнаружен, даст нам более чёткое представление о первых общинах, которые поселились в Дельте, а также о происхождении сельского хозяйства и фермерства в Египте", — добавляет Надиа Хедр (Nadia Khedr) из Министерства по делам древностей Египта.
Эксперты поясняют, что ведение сельского хозяйства в древних неолитических общинах в дельте Нила зависело, в первую очередь, от дождей. Как известно, в Древнем Египте была сформирована уникальная система ирригационного земледелия с искусственным орошением земель. Теперь историки намерены выяснить, как развивалось сельское хозяйство в этом регионе на самых ранних этапах.
Другое любопытное направление – развитие мумификации. Напомним, совсем недавно учёные выяснили, что древние египтяне освоили методы мумификации на полторы тысячи лет раньше, чем считалось. И, хотя новая экспедиция пока не обнаружила каких-либо признаков того, что в неолитическом поселении практиковалась мумификация покойных, исследователи уверены, что это бесценный ресурс, который поможет сделать множество открытий.
В следующем археологическом сезоне раскопки будут продолжены, затем специалисты проведут полный анализ всех находок.
Добавим, что ранее в Египте изучили пирамиду старше великого сооружения Гизы.