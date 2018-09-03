2 сентября - прощание с Иосифом Кобзоном. Москва, зал Чайковского. Народный артист СССР, голос которого сопровождает поколения, вдохновляя на доброе, красивое, сильное и, конечно же, будет звучать уже всегда.

2 сентября — прощание с Иосифом Кобзоном. Москва, зал Чайковского. Народный артист СССР, голос которого сопровождает поколения, вдохновляя на доброе, красивое, сильное и, конечно же, будет звучать уже всегда.Последнюю встречу с Иосифом Кобзоном решили продлить на два часа – столько людей — самых разных — шли попрощаться с народным артистом. "Сильный, авторитетный, великий человек и очень добрый. Мы потеряли не только певца — действительно друга", — говорят люди.В зале Консерватории, где он сотни раз выступал, звучат его песни. За роялем, как и последние 40 лет, Левон Оганезов.Владимир Путин положил букет красных роз, задержался у гроба и потом полчаса говорил с супругой Иосифа Давыдовича Нелли. Такие необходимые слова поддержки...В Зале Чайковского — космонавты, с которыми Кобзон дружил десятилетиями. "Он провожал нас в полет, встречал нас, радовался нашим успехам. И вообще космодром без его участия мы не представляем", — призналась Валентина Терешкова, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, депутат Госдумы."Нет такого певца, который был бы так предан героям своих песен, так любил бы их. Ведь он был не раз в Афганистане, когда была война. Недавно он был в Сирии. Выступал для наших солдат. Это удивительный человек", — сказала композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова.В Афганистан Иосиф Кобзон поехал первым из артистов. А в 1986-м отправился в Чернобыль. Всего через месяц после аварии.Сколько самоотверженности понадобилось ему самому, когда он пошел в захваченный террористами Театральный центр на Дубровке? Несмотря на смертельную опасность, не испугался."Я подошел к лестнице. Вдруг слышу крики: стоять, кто? Я говорю: я — Кобзон. Поднимаю глаза – три автоматчика стоят. Я говорю: отпустите детей", — вспоминал Кобзон. Но там оставалась мама одной из отпущенных девочек, которую артист тоже попросил отпустить."Идя той длинной дорогой, единственное, что я могла сказать Кобзону: рожу сына — назову твоим именем", — сказала женщина. Так и произошло. Через 10 лет Иосиф Давыдович был на крестинах у маленького Иосифа.Кстати, и за свое имя Кобзону тоже пришлось побороться. Еще в начале карьеры. "Когда стал артистом и мне предлагали всякие псевдонимы взять, сказал, что не стану, меня мама так назвала", — говорил Кобзон."Мы с ним и дружили на этой почве, что он свою маму любил очень. И когда она ушла, он относился к моей как к своей матери", — отметил народный артист РСФСР Владимир Винокур.Маму и любимый Донбасс он боготворил. И после кровавого переворота 2014 года ездил с концертами в осажденные Донецк и Краматорск."Порошенко сказал, что недалек тот час, когда Донбасс будет петь украинский гимн на украинском языке. Не стесняюсь на телевидении показывать ему фиг. Не дождется! Никогда! Потому что никто и никогда Донбасс не ставил на колени", — всегда был уверен Иосиф Кобзон.Он никогда не афишировал, что лично помогал людям на Донбассе."Он не только возил туда свои средства, личные сбережения, но и много оборудования медицинского. Он записывал, что кому нужно", — рассказал Александр Гамов, обозреватель "Комсомольской правды"."Он был очень щедрый человек. Всем помогал. Настоящий мужчина. Ничего не боялся, лишь бы кому помочь", — подчеркнула народная артистка СССР Нани Брегвадзе."Это очень мужественный цельный человек, с характером, с позицией. И он, если решил, что будет что-то отстаивать, то будет идти до конца и открывать те кабинеты, которые позволят ему решить вопрос", — отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.Только его стараниями Владимира Высоцкого удалось похоронить на Ваганьковском. А известного конферансье Бориса Брунова — на Новодевичьем. Причем в этом случае, он отдал свое.В 2002 году у него нашли онкологию. Перенес неисчислимое количество операций. Но как только становилось лучше, сразу выходил на сцену."Он к нам пришел после Олимпийских игр в Пекине с химиотерапии. И спел, как мальчик молодой. А рядом с ним стоял доктор", — вспоминает Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.Силы давала безмерная любовь зрителей и семья, жена Нелли, двое детей и десять внуков.Юбилейный концерт Иосифа Кобзона на 75-ление продолжался — в это трудно поверить — 10 часов подряд. До утра. И все это время юбиляр пел!Прощание продолжалось больше пяти часов. Политики, общественные деятели, музыканты — его любила вся страна. Провожали великого артиста долгими аплодисментами.Похоронили Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище рядом с мамой, как он и завещал. И проводили с воинскими почестями и песнями, которые звучат у всех в сердцах.