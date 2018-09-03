Певец разместил в полночь грустный пост о своих терзаниях. В нем
артист дал понять, что устал от критики в соцсетях и хочет изменить жизнь.
Певец разместил в полночь грустный пост о своих терзаниях. В нем
артист дал понять, что устал от критики в соцсетях и хочет изменить жизнь.
"Все чаще
посещают мысли о том, чтобы удалить свой Instagram, не видеть всего этого д…ма
в интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации.
Голова всегда забита делами на 100% так, что уснуть не получается, а тут еще
эти "соцсети…", – начал публикацию Крид. "Мне постоянно пишут, что во мне
что-то не так. Не та прическа, не те брови, не те татуировки, не те девушки, не
те шмотки и т.д.", – признался артист.
При этом он отметил, что
ему плевать на подобные замечания и никто кроме него не в праве решать, как ему "жить, выглядеть, какую музыку делать, с кем спать".
"Уехать бы на море с
любимой, жить на лодке, плыть куда-то изучая неизведанное. Где счастье? В чем
оно? На что мы тратим свое время? Тем ли мы занимаемся?" – поделился
своими размышлениями о смысле жизни музыкант.
Также Егор задался
вопросом: может ли человек влиять на свою судьбу или все предрешено? Кроме
того, певец признался, что в профессии артиста минусов больше, чем плюсов.
В завершении своего длинного
поста артист сообщил о том, что все-таки не удалит аккаунт и останется на связи
с поклонниками. Недоброжелателям же он посоветовал отписаться от его аккаунта.
Послание
певца обеспокоило подписчиков его микроблога. "Егор! Не вздумай удалять свой Instagram!!! Ты что?! А как же твои фанаты? Которые так сильно тебя
любят!", "Ты очень успешный артист, а хейтерам, которые пишут гадость,
просто нечем заняться, либо они хотят, чтобы на них обратили внимание!", -
написали поклонники артиста.