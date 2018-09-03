Певец разместил в полночь грустный пост о своих терзаниях. В нем артист дал понять, что устал от критики в соцсетях и хочет изменить жизнь.

Певец разместил в полночь грустный пост о своих терзаниях. В немартист дал понять, что устал от критики в соцсетях и хочет изменить жизнь."Все чащепосещают мысли о том, чтобы удалить свой Instagram, не видеть всего этого д…мав интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации.Голова всегда забита делами на 100% так, что уснуть не получается, а тут ещеэти "соцсети…", – начал публикацию Крид. "Мне постоянно пишут, что во мнечто-то не так. Не та прическа, не те брови, не те татуировки, не те девушки, нете шмотки и т.д.", – признался артист.При этом он отметил, чтоему плевать на подобные замечания и никто кроме него не в праве решать, как ему "жить, выглядеть, какую музыку делать, с кем спать"."Уехать бы на море слюбимой, жить на лодке, плыть куда-то изучая неизведанное. Где счастье? В чемоно? На что мы тратим свое время? Тем ли мы занимаемся?" – поделилсясвоими размышлениями о смысле жизни музыкант.Также Егор задалсявопросом: может ли человек влиять на свою судьбу или все предрешено? Крометого, певец признался, что в профессии артиста минусов больше, чем плюсов.В завершении своего длинногопоста артист сообщил о том, что все-таки не удалит аккаунт и останется на связис поклонниками. Недоброжелателям же он посоветовал отписаться от его аккаунта.Посланиепевца обеспокоило подписчиков его микроблога. "Егор! Не вздумай удалять свой Instagram!!! Ты что?! А как же твои фанаты? Которые так сильно тебялюбят!", "Ты очень успешный артист, а хейтерам, которые пишут гадость,просто нечем заняться, либо они хотят, чтобы на них обратили внимание!", -написали поклонники артиста.