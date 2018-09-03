Научно-промышленный комплекс «Волгабас», расположенный в Собинском районе, без преувеличения можно назвать самым технологичным в стране.

Научно-промышленный комплекс «Волгабас», расположенный в Собинском районе, без преувеличения можно назвать самым технологичным в стране.Лучше, чем в ЕвропеВ его стенах «трудятся» 30 промышленных роботов, а внутрицеховую логистику в скором времени автоматизируют с помощью беспилотных грузовых платформ. Таким техническим оснащением может похвастаться далеко не каждое европейское предприятие. Кроме того, за недолгий срок своего существования на Владимирской земле, комплекс успел «обрасти» многочисленными кооперационными связями с региональным бизнесом, заключить соглашения с нашими ведущими ВУЗами и трудоустроить 415 человек (к слову, средняя зарплата на предприятии – примерно 48 тыс. руб.).Конвейер набирает обороты, в этом году с него сошло уже более 100 автобусов, 30 из которых электробусы. Собственно, транспорт с электрическим двигателем – настоящий «хит» предприятия. Он моментально раскупается, едва сойдя с конвейера. Есть серьёзные основания полагать, что в ближайшие годы электробусы «Волгабас» станут одними из самых распространённых видов городского транспорта.Так что же это за экзотический транспорт - электробус и в чём его основные отличия от собратьев? Главное, что нужно сказать – он очень дёшев в эксплуатации, не требует бесчисленных объёмов топлива, достаточно всего лишь периодически его подзаряжать, совсем как плеер, ноутбук или телефон, только сеть нужно иметь в 380 вольт. Как сообщают представители завода, 5-ти часовой зарядки электробусу хватает на 200-300 км езды. И, естественно, подобный вид транспорта наносит минимум вреда окружающей среде. Его смело можно назвать экологически безопасным.Отличные перспективыЧтобы региональные перевозчики могли больше знать о заводе, выпускающем лучшие отечественные автобусы, на предприятии открыли двери производственных площадок. Гостям показали цех, в котором из первоклассной стали производят могучие автобусные кузова, оснащённый новейшей техникой цех окраски и, «святая-святых» сборочный конвейер.Помимо электричества, «местные» автобусы потребляют и классические виды топлива – дизель и газ. Размеры у машин также разные – есть стандартные 12-метровые и более манёвренные 10-метровые, производство которых наладили совсем недавно. Радует и то, что в случае поломки проблемы - заменить детали - не возникнет:- На владимирском заводе рождается полноценная служба сервиса и гарантии. Сейчас мы сопровождаем каждую машину. Мы знаем, что с ней происходит. В элементах диагностики у нас есть аппаратура, которая показывает, как машина эксплуатируется и где необходим ремонт, - рассказал глава холдинга Анатолий Бакулин.У электробуса хорошие экспортные перспективы. В этом году новейшая модификация отправится на престижную выставку в Ганновере. И небезосновательно можно предположить, что западные перевозчики заинтересуются продукцией нашего завода.