Единая Россия объявила конкурс среди детских театров на лучшую постановку по произведениям русской классики в рамках школьной программы. Театры-победители ждут денежные призы, благодаря которым они смогут и дальше развиваться.

"ЕдинаяРоссия" объявила конкурс среди детских театров на лучшую постановкупо произведениям русской классики в рамках школьной программы. Театры-победителиждут денежные призы, благодаря которым они смогут и дальше развиваться.Каксообщила координатор партийного проекта "Культура малой Родины", первыйзаместитель главы думского комитета по культуре Ольга Казакова, всегоза год с момента запуска направления "Театры – детям" проект кардинальнопродвинулся вперед.Есть и заметное увеличение финансирования, также проработаныновые формы поддержки театров. Постановки стали лучше и по качеству, и посодержанию."ЕдинаяРоссия" и дальше будет работать над популяризацией функции просвещения ивоспитания, заверила Казакова.свою очередь глава общественного совета проекта "Культура малой Родины", художественныйруководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков подчеркнул, что произведенияклассиков собирают большое число зрителей.Особенно, если постановки делают профессионально, интересно, с использованиемтех возможностей, которые появились как результат партпроекта.Длядетей театр должен быть не только развлечением. Спектакли должны нестисмысловую нагрузку.Научастие в конкурсе уже подана 151 заявка, заявлены претенденты из 11 республик,одного автономного округа, шести краев и 22 областей. Итоги конкурса объявят напервом международном Большом детском фестивале в Москве с 18 ноября по 4декабря.Партийныйпроект "Культура малой Родины" направлен на поддержку учреждений культуры врегионах – сельских и районных домов культуры, кукольных и детских театров,театров в малых городах. Координирует проект Ольга Казакова, возглавляет егообщественный совет Сергей Безруков.