Федеральная антимонопольная служба России направит письма в свои управления в тех регионах, где наблюдаются признаки необоснованного роста цен на хлеб, передает РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба России направит письма в свои управления в тех регионах, где наблюдаются признаки необоснованного роста цен на хлеб, передает РИА Новости.
В письме сотрудникам ФАС будет рекомендовано усилить контроль за соблюдением законодательства на рынке хлеба.
На федеральном уровне сотрудники службы будут обобщать полученную информацию и разрабатывать меры по исправлению ситуации. Должностным лицам, которые заявляют о возможном повышении цен, ФАС может выдать предостережения.