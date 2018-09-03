Федеральная антимонопольная служба России направит письма в свои управления в тех регионах, где наблюдаются признаки необоснованного роста цен на хлеб, передает РИА Новости.

Федеральная антимонопольная служба России направит письма в свои управления в тех регионах, где наблюдаются признаки необоснованного роста цен на хлеб, передает РИА Новости.В письме сотрудникам ФАС будет рекомендовано усилить контроль за соблюдением законодательства на рынке хлеба.На федеральном уровне сотрудники службы будут обобщать полученную информацию и разрабатывать меры по исправлению ситуации. Должностным лицам, которые заявляют о возможном повышении цен, ФАС может выдать предостережения.