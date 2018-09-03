Документальные фильмы Разыскивается филин и Лео 80. История одного леопарда примут участие в престижных фестивалях Германии, Эстонии и Киргизии.

Фильмы канала "Живая Планета" вошли в конкурсную программу лучших экофестивалей мира, таких как Green Screen, Matsalu Nature Film Festival и МӨНГҮ. Все кинофорумы посвящены проблемам экологии и биологическому разнообразию, а документальные работы, представленные в конкурсной программе, всегда затрагивают важные вопросы защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов."Мы рады, что фильмы о российской природе, которой мы так гордимся, понравились международной аудитории. Природа говорит со всеми на одном языке. Надеемся увидеть проекты нашего телеканала в финале конкурсной программы", — говорит главный редактор телеканала «Живой Планеты» Мария Моргун.Премьера фильма "Лео80. История одного леопарда" состоялась на телеканале в 2016 году и вызвала настоящий фурор. Реальная история спасения раненого животного затронула сердца миллионов телезрителей. В фильме рассказ ведется от первого лица, то есть зритель видит все происходящее глазами леопарда от момента попадания в капкан до волнующей развязки — удастся ли редчайшей дикой кошке вернуться в природу или придется остаться жить среди людей?Чтобы реализовать режиссерский замысел, съемочной группе пришлось лазить по деревьям, шагать по бревнам, перепрыгивать ручьи и использовать дополнительные приспособления вроде перчаток-лап леопарда. В результате "История одного леопарда", случившаяся в дальневосточном заповеднике, превратилась в настоящую телевизионную драму.Показ документального фильма "Разыскивается филин" состоялся на телеканале "Живая Планета" в сентябре прошлого года. Найти гнездо рыбного филина в уссурийской тайге практически невозможно. Увидеть и снять его птенцов казалось невыполнимой миссией. Создателям фильма не могли гарантировать успех даже лучшие орнитологи страны, а съемочный процесс усложняли тяжелые климатические условия — рыбный филин гнездится и выводит потомство в феврале в 40-градусный мороз. В итоге зритель видит и поиски птицы, и страшную историю фотографа, пустившегося в эту авантюру.Результаты конкурсной программы фестивалей можно будет узнать совсем скоро. Кинофорум МӨНГҮ пройдет с 3 по 6 сентября, фестиваль Green Screen — с 12 по 16 сентября и Matsalu Nature Film Festival — с 19 по 23 сентября.