Несколько источников сообщили, что российский гонщик Даниил Квят договорился о подписании контракта с командой чемпионата Формулы-1 Toro Rosso. Россиянин должен стать боевым пилотом команды в следующем году.

Несколько источников сообщили, что российский гонщик Даниил Квят договорился о подписании контракта с командой чемпионата "Формулы-1" Toro Rosso. Россиянин должен стать боевым пилотом команды в следующем году.На новый сезон в итальянской "конюшне" могут освободиться сразу два места. Пьер Гасли пойдет на повышение в Red Bull, а результатами Брендона Хартли недовольно руководство команды.Как сообщает Motorsport, кроме Квята руководство команды рассматривает еще ряд кандидатов, но договоренность с россиянином уже достигнута. Руководитель гоночной программы Red Bull Хельмут Марко не стал опровергать иэту информацию. Но и не подтвердил ее."Я бы сказал, что он стал более зрелым, – сказал Марко о Квяте. — Но у нас нет спешки в вопросах, связанных с Toro Rosso. Мы решим наши вопросы с гонщиками, у нас есть большой список кандидатов".Напомним, ранее Квят выступал в "Формуле-1" с 2014 по 2017 год.