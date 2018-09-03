Террористические организации вроде ИГИЛ (запрещена в России) начинают экономить и переходит на менее дорогие методы пропаганды. Главные – интернет и социальные сети. Вербовка новых адептов происходит там же.

Террористические организации вроде ИГИЛ (запрещена в России) начинают экономить и переходят на менее дорогие методы пропаганды. Главные – интернет и социальные сети. Вербовка новых адептов происходит там же, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседу.Преступники сейчас остро нуждаются в деньгах, отметил Беседа. Финансирование боевиков в Сирийской Арабской Республике снизилось на 90%. Если в 2014 году террористы зарабатывали до 3 миллиардов долларов в год, то сейчас эта сумма упала до 200-300 миллионов. Связано это с тем, что бандиты потеряли доходы от торговли нефтью. Впрочем, они не сдаются и ищут новые источники денег.Одним из таких, заявил Беседа, может стать наркотраффик из Афганистана. Террористы ИГИЛ уже пытаются взять под контроль каналы поставки запрещенных веществ. Это означает, что преступники снова могут получить значительное финансирование, предупредил руководитель службы.