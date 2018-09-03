Футболисты российской сборной решили оригинально поздравить главного тренера команды Станислава Черчесова с юбилеем. Перед тренировкой игроки вышли на поле с приклеенными на лице усами и подарили наставнику именную футболку с цифрами 55 на спине.

Футболисты российской сборной решили оригинально поздравить главного тренера команды Станислава Черчесова с юбилеем. Перед тренировкой игроки вышли на поле с приклеенными на лице усами и подарили наставнику именную футболку с цифрами 55 на спине.Сами же футболисты надели при этом футболки с изображением Черчесова в виде космонавта, отмечает Sport24.ru. На базе в Новогорске команда впервые собралась вместе после чемпионата мира, на котором дошла до четвертьфинала. Футболисты тренировались в полном составе, а в качестве помощника тренера на тренировке присутствует экс-футболист национальной команды Сергей Игнашевич.Футболисты @TeamRussia креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, а также примерили усы!