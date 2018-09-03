Международная федерация футбола объявила список претендентов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. В число номинантов вошел мяч, забитый полузащитником сборной России по футболу Денисом Черышевым в ворота команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. В число номинантов вошел мяч, забитый полузащитником сборной России по футболу Денисом Черышевым в ворота команды Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года.Напомним, российская команда в четвертьфинале в серии пенальти проиграла хорватам. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. Черышев открыл счет в матче красивым ударом из-за штрафной в верхний угол ворот.Кроме Черышева на премию претендуют голы еще девяти футболистов, среди которых Лионель Месси, Криштиану Роналду и Мохаммед Саллах.