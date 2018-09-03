Российские туристы смогут чувствовать себя более защищенными. Сегодня, 3
сентября вступили в силу нововведения, усиливающие правовую защиту граждан от банкротств
туроператоров в сфере выездного туризма.
Российские туристы смогут чувствовать себя более защищенными. Сегодня, 3
сентября вступили в силу нововведения, усиливающие правовую защиту граждан от банкротств
туроператоров в сфере выездного туризма.
Согласно поправкам к закону "Об основах туристской
деятельности в России", принятым Госдумой, Ростуризм наделяется полномочиями
объявить компанию банкротом и автоматически исключить ее из реестра
туроператоров. Раньше только сама компания могла публично объявить о своих
проблемах.
После официального объявления о банкротстве
автоматически запускается механизм возврата средств туристам из фонда
персональной ответственности туроператоров. Таким образом, пострадавшим от
действий туроператоров не нужно будет ждать компенсаций в течение нескольких
месяцев.
По мнению заместителя главы комитета Госдумы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова,
вступившие в силу нововведения усиливают ответственность туроператоров и
правовую защиту туристов.
"Ранее приходилось ждать публичного
объявления туроператора банкротом, чтобы российские граждане могли получить
страховую защиту и помощь от государства. Мы приняли поправки, уточняющие ряд
правовых пробелов, касающихся порядка зачисления взносов в фонды персональной
ответственности туроператоров и оснований для исключения из реестра сведений о
туроператоре", – сказал парламентарий.
По его мнению, вступившие сегодня в силу поправки, имеет смысл применять и для внутреннего и въездного туризма.
Напомним, что только в 2018 году финансовые трудности возникли у семи
туроператоров, еще около десяти находятся на грани банкротства и закрытия.
В июле, в самый разгар сезона, о финансовых проблемах и аннулировании всех
туров объявило турагентство "Натали-Турс", ранее о финансовых
сложностях сообщили компании DSBW-Tours, "Матрешка-тур",
"Аврора-БГ".