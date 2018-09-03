Российские туристы смогут чувствовать себя более защищенными. Сегодня, 3 сентября вступили в силу нововведения, усиливающие правовую защиту граждан от банкротств туроператоров в сфере выездного туризма.

Российские туристы смогут чувствовать себя более защищенными. Сегодня, 3сентября вступили в силу нововведения, усиливающие правовую защиту граждан от банкротствтуроператоров в сфере выездного туризма.Согласно поправкам к закону "Об основах туристскойдеятельности в России", принятым Госдумой, Ростуризм наделяется полномочиямиобъявить компанию банкротом и автоматически исключить ее из реестратуроператоров. Раньше только сама компания могла публично объявить о своихпроблемах.После официального объявления о банкротствеавтоматически запускается механизм возврата средств туристам из фондаперсональной ответственности туроператоров. Таким образом, пострадавшим отдействий туроператоров не нужно будет ждать компенсаций в течение несколькихмесяцев.По мнению заместителя главы комитета Госдумы пофизической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова,вступившие в силу нововведения усиливают ответственность туроператоров иправовую защиту туристов."Ранее приходилось ждать публичногообъявления туроператора банкротом, чтобы российские граждане могли получитьстраховую защиту и помощь от государства. Мы приняли поправки, уточняющие рядправовых пробелов, касающихся порядка зачисления взносов в фонды персональнойответственности туроператоров и оснований для исключения из реестра сведений отуроператоре", – сказал парламентарий.По его мнению, вступившие сегодня в силу поправки, имеет смысл применять и для внутреннего и въездного туризма.Напомним, что только в 2018 году финансовые трудности возникли у семитуроператоров, еще около десяти находятся на грани банкротства и закрытия.В июле, в самый разгар сезона, о финансовых проблемах и аннулировании всехтуров объявило турагентство "Натали-Турс", ранее о финансовыхсложностях сообщили компании DSBW-Tours, "Матрешка-тур","Аврора-БГ".