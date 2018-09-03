Генеральный директор московского футбольного клуба Локомотив Илья Геркус прокомментировал выступление команды на старте сезона. Железнодорожники в первых шести турах чемпионата России одержали только две победы и потерпели два поражения: от Оренбурга и Краснодара.

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус прокомментировал выступление команды на старте сезона. Железнодорожники в первых шести турах чемпионата России одержали только две победы и потерпели два поражения: от "Оренбурга" и "Краснодара"."Результаты действительно разочаровывающие, — сказал Геркус, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Ничьи и поражения от соперников, которых мы должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло. Но думаю, это все преодолимо. Наступит более светлый период".В настоящий момент "Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков в шести матчах. В следующем матче чемпионата железнодорожников ждет дерби с московским "Динамо". Встреча пройдет 16 сентября на стадионе "РЖД Арена".