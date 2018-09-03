Иран и Ирак решили отказаться от доллара США при осуществлении двусторонних торговых расчетов. Страны будут использовать иранский риал, иракский динар и евро. Еще одной из форм торговых операций будет бартер.

Тегеран и Багдад решили отказаться от доллара США при осуществлении двусторонних торговых расчетов."Американский доллар исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых расчетах", — цитирует "Интерфакс" заявление председателя Ирано-иракской торговой палаты Яхии аль-Эсхака.Чиновник уточнил, что при расчетах страны будут использовать иранский риал, иракский динар и евро. По его словам, еще одной из форм торговых операций будет бартер: обмен товаров на товары между компаниями двух стран.Ранее в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган также призвал отказаться от американской валюты при международных расчетах. Предложение прозвучало в столице Киргизии Бишкеке, где турецкий лидер находился с рабочим визитом.