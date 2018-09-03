Используя алгоритмы машинного обучения, исследователи выяснили, какие математические закономерности стоят за развитием искусства в последние десять веков.

Используя алгоритмы машинного обучения, исследователи выяснили, какие математические закономерности стоят за развитием искусства в последние десять веков. Говоря точнее, они выявили разницу между искусством модерна, постмодерна и более традиционными стилями. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале PNAS группой во главе с Арольдо Рибейро (Haroldo Ribeiro) из Университета Маринги в Бразилии.Построенная авторами нейронная сеть проанализировала цифровые изображения более 137 тысяч произведений изобразительного искусства, в основном картин. Как сообщает издание TechXplore, образцы были взяты из энциклопедии WikiArt, содержащей информацию о произведениях более двух тысяч художников, творивших в более чем ста различных стилях. Диапазон данных охватил развитие искусства примерно за последнюю тысячу лет. Авторов интересовали два математических параметра: энтропия и статистическая сложность.Не вдаваясь в детали, можно сказать, что первая величина является мерой упорядоченности. Она максимальна у простых строгих контуров. В живописи нечто подобное создавали минималисты. Если же краска беспорядочно разбрызгана по холсту (в XX веке были и такие художники), получится произведение с очень высокой энтропией.С точки зрения второй величины две эти крайности сходятся: тот и другой вид живописи имеет небольшую статистическую сложность. В какой-то мере это отражает наше интуитивное представление о сложности создания произведения: и нарисовать простой контур, и беспорядочно разбрызгать краску – простое дело (что, несомненно, не уменьшает эстетической и культурной ценности такого полотна). У более замысловатых изображений этот параметр выше.Исследователи расположили произведения на координатной плоскости, где по горизонтальной оси была отложена энтропия, а по вертикальной – статистическая сложность. И на такой сугубо математической диаграмме внезапно отразились искусствоведческие понятия.В правом нижнем углу (высокая энтропия, низкая сложность) оказалось искусство модерна, к нему относятся произведения Малевича и Гогена. Этот этап истории искусства охватывает вторую половину XIX и первую половину XX веков. В этот период появилось множество необычных стилей.Левый верхний угол (низкая энтропия, высокая сложность) занимает искусство постмодерна, или так называемое современное искусство. Здесь тоже хватает чрезвычайно странных на взгляд обывателя полотен. В России искусствоведы часто обозначают это течение англоязычным термином contemporary art, оставляя выражение "современное искусство" для всех произведений, созданных с 1960-х годов по настоящее время, среди которых немало и вполне "классических".Человеку, далёкому от искусствоведения, трудно понять, чем contemporary art второй половины XX века отличается от творчества Кандинского или Малевича. Однако беспристрастный искусственный разум уверенно отделяет одну эпоху от другой.Что касается более традиционных стилей, таких как романтизм, неоклассицизм и искусство Возрождения, то произведения этих направлений в искусстве на диаграмме уместились в компактный блок, имеющий высокую энтропию и среднюю сложность.Не исключено, что нынешняя работа авторов проложит дорогу новому направлению в искусствоведении, основанному на математических алгоритмах и использовании искусственного интеллекта. Его явным преимуществом перед традиционными методами будет беспристрастность и быстродействие электронных систем.С другой стороны, вычисление простых математических параметров вряд ли способно отразить все тонкости и многообразие художественных стилей. Вероятнее всего, в обозримом будущем человечество и дальше будет нуждаться в искусствоведах, способных объяснить миру нюансы отличий шедевров Рембрандта и Рафаэля. Ну и, разумеется, пояснить, в чем истинное величие квадратов чёрного и прочих цветов, продающихся за десятки миллионов долларов США.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о системах искусственного интеллекта, создающих рисунки и даже картины в уникальном стиле, подражать известным художникам и превращать текст в изображение. Также компьютерный разум научился писать музыку и песни.