Американская певица Ники Минаж невольно порадовала
поклонников. Распахнувшееся платье открыло их взорам грудь хип-хоп-дивы.
Американская певица Ники Минаж невольно порадовала
поклонников. Распахнувшееся платье открыло их взорам грудь хип-хоп-дивы.
Пикантные снимки с концерта Минаж появились в сети 2
сентября. Фанатам открылось то, что обычно скрывается под платьем певицы.
Костюм артистки не выдержал экспрессии Ники Минаж во время
выступления на фестивале Made in America и расстегнулся в самый неподходящий
момент. Однако певицу это не особо смутило. Она прикрыла обнажившуюся грудь
волосами и продолжила пение – чем сорвала овации публики.
Недавно Ники Минаж выпустила четвертый студийный альбом,
получивший название Queen. Кроме того, певица объявила о запуске собственной
программы Queen Radio show, передает Пятый канал.