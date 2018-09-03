Американская певица Ники Минаж невольно порадовала поклонников. Распахнувшееся платье открыло их взорам грудь хип-хоп-дивы.

Американская певица Ники Минаж невольно порадовалапоклонников. Распахнувшееся платье открыло их взорам грудь хип-хоп-дивы.Пикантные снимки с концерта Минаж появились в сети 2сентября. Фанатам открылось то, что обычно скрывается под платьем певицы.Костюм артистки не выдержал экспрессии Ники Минаж во времявыступления на фестивале Made in America и расстегнулся в самый неподходящиймомент. Однако певицу это не особо смутило. Она прикрыла обнажившуюся грудьволосами и продолжила пение – чем сорвала овации публики.Недавно Ники Минаж выпустила четвертый студийный альбом,получивший название Queen. Кроме того, певица объявила о запуске собственнойпрограммы Queen Radio show, передает Пятый канал.