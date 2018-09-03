То, о чем говорили в первые часы после убийства главы ДНР Александра Захарченко, приобрело документальные подтверждения. Задержанные республиканскими силовиками по подозрению в теракте, признались, что в преступлении замешана Украина.

То, о чем говорили в первые часы после убийства главыДНР Александра Захарченко, приобрело документальные подтверждения. Задержанные республиканскимисиловиками по подозрению в теракте, признались, что в преступлении замешана Украина.Это было очевидно с самого начала. И официальные лицанепризнанной республики, и пользователи соцсетей, да и российские политики водин голос обвинили Киев в организации подлой атаки.А днем в понедельник, 3 сентября временно сменивший Захарченкона посту руководителя ДНР Дмитрий Трапезников сообщил некоторые детали допросаподозреваемых, которых удалось задержать по горячим следам."В результате допроса они подтвердили причастностьукраинской стороны к преступлению", – сказал врио главы ДНР в интервью "Донецкомуагентству новостей".Трапезников добавил, что в республике ожидают провокаций со стороныукраинских силовиков: уже фиксируется движение военной техники на линии разграничения.Захарченко погиб от взрыва бомбы в кафе, куда он пришелс соратниками помянуть Иосифа Кобзона. Глава ДНР был одним из тех бывшихшахтеров и трактористов, о которых говорил когда-то президент Владимир Путин. Специальностьуроженца Донецка Захарченко, которую он получил после школы – горныйэлектромеханик, призвание – военный и политик.2014 году, когда на юго-востоке Украины началась антитеррористическая операция,объявленная киевским режимом, Захарченко возглавил группу из семи вооруженныхчеловек, занявших здание городской администрации Донецка. Цель у него и егосподвижников была вполне мирной: организация Киевом референдума онезависимости.тех событий и начался путь Захарченко в политику, который он проложил, держа вруках оружие. Смерти он не боялся и вряд ли смог бы назвать точное числопокушений на его жизнь. А стреляли в него не раз. После одного из ранений вногу, он долгое время ходил на костылях, а потом с тростью.За последние три года от рук диверсантовв Донбассе погибли практически все соратники Захарченко.Александр "Бэтмен"Беднов был застрелен 1 января 2015 года. В соседней ЛНР он занимал постминистра обороны.Командир батальона "Призрак" —интернациоальной группировки, пользовавшейся популярностью, в том числе и из-заличности лидера, Алексей Мозговой был убит 23 мая 2015 года. Ответственность заубийство взяла на себя украинская группировка "Тени".Павла Дремова– атамана и полевого командира ЛНР застрелили на второй день послесобственной свадьбы в декабре 2015 года. Внедорожник Дремова взорвалсяпо дороге из Стаханова в Первомайск.Командирбатальона "Спарта", полковник вооруженных сил ДНР Арсений Павлов ("Моторола")получил широкую известность после боев за Донецкий аэропорт. 16 октября 2016года он был убит в собственном доме в Донецке. Бомбу заложили на крышу лифта.Михаил Толстых ("Гиви"), лидербатальона "Сомали" погиб от выстрела из огнемета 8 февраля 2017. ПрокуратураДНР вышла тогда на предполагаемых исполнителей по горячим следам.Александра Захарченко похоронилив Донецке 2 сентября. На прощание с ним приехали люди со всей республики. Стотысячнаяколонна, идущая вслед за лафетом артиллерийского орудия, на котором покоилсягроб, растянулась на несколько километров.