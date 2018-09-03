То, о чем говорили в первые часы после убийства главы
ДНР Александра Захарченко, приобрело документальные подтверждения. Задержанные республиканскими
силовиками по подозрению в теракте, признались, что в преступлении замешана Украина.
То, о чем говорили в первые часы после убийства главы
ДНР Александра Захарченко, приобрело документальные подтверждения. Задержанные республиканскими
силовиками по подозрению в теракте, признались, что в преступлении замешана Украина.
Это было очевидно с самого начала. И официальные лица
непризнанной республики, и пользователи соцсетей, да и российские политики в
один голос обвинили Киев в организации подлой атаки.
А днем в понедельник, 3 сентября временно сменивший Захарченко
на посту руководителя ДНР Дмитрий Трапезников сообщил некоторые детали допроса
подозреваемых, которых удалось задержать по горячим следам.
"В результате допроса они подтвердили причастность
украинской стороны к преступлению", – сказал врио главы ДНР в интервью "Донецкому
агентству новостей".
Трапезников добавил, что в республике ожидают провокаций со стороны
украинских силовиков: уже фиксируется движение военной техники на линии разграничения.
Захарченко погиб от взрыва бомбы в кафе, куда он пришел
с соратниками помянуть Иосифа Кобзона. Глава ДНР был одним из тех бывших
шахтеров и трактористов, о которых говорил когда-то президент Владимир Путин. Специальность
уроженца Донецка Захарченко, которую он получил после школы – горный
электромеханик, призвание – военный и политик.
В
2014 году, когда на юго-востоке Украины началась антитеррористическая операция,
объявленная киевским режимом, Захарченко возглавил группу из семи вооруженных
человек, занявших здание городской администрации Донецка. Цель у него и его
сподвижников была вполне мирной: организация Киевом референдума о
независимости.
С
тех событий и начался путь Захарченко в политику, который он проложил, держа в
руках оружие. Смерти он не боялся и вряд ли смог бы назвать точное число
покушений на его жизнь. А стреляли в него не раз. После одного из ранений в
ногу, он долгое время ходил на костылях, а потом с тростью.
За последние три года от рук диверсантов
в Донбассе погибли практически все соратники Захарченко.
Александр "Бэтмен"
Беднов был застрелен 1 января 2015 года. В соседней ЛНР он занимал пост
министра обороны.
Командир батальона "Призрак" —
интернациоальной группировки, пользовавшейся популярностью, в том числе и из-за
личности лидера, Алексей Мозговой был убит 23 мая 2015 года. Ответственность за
убийство взяла на себя украинская группировка "Тени".
Павла Дремова
– атамана и полевого командира ЛНР застрелили на второй день после
собственной свадьбы в декабре 2015 года. Внедорожник Дремова взорвался
по дороге из Стаханова в Первомайск.
Командир
батальона "Спарта", полковник вооруженных сил ДНР Арсений Павлов ("Моторола")
получил широкую известность после боев за Донецкий аэропорт. 16 октября 2016
года он был убит в собственном доме в Донецке. Бомбу заложили на крышу лифта.
Михаил Толстых ("Гиви"), лидер
батальона "Сомали" погиб от выстрела из огнемета 8 февраля 2017. Прокуратура
ДНР вышла тогда на предполагаемых исполнителей по горячим следам.
Александра Захарченко похоронили
в Донецке 2 сентября. На прощание с ним приехали люди со всей республики. Стотысячная
колонна, идущая вслед за лафетом артиллерийского орудия, на котором покоился
гроб, растянулась на несколько километров.