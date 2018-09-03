Молодые люди сами позвонили в дежурную часть

Молодые люди сами позвонили в дежурную частьКостромские наркоторговцы сами сдались полиции из-за «нападения агрессивных чаек», сообщают в пресс-службе регионального УМВД. Молодые люди доказывали правоохранителям, что птицы угрожали их зарезать.Инцидент произошел рано утром 30 августа. Костромичи, 20 и 24 лет, позвонили в полицию и рассказали о нападении. Когда оперативники приехали на место происшествия, они обнаружили юношей в состоянии наркотического опьянения. На столе лежали свертки со спайсом и солью.Оказалось, что молодые люди решили подзаработать на продаже наркотиков. Они закупили крупную партию, часть разложили по пакетам, а остальное оставили на пробу. На третий день у костромичей начались галлюцинации. Они не выдержали «атаки» птиц и позвонили в полицию.У молодых людей изъяли 30 граммов синтетического наркотика и шесть украденных велосипедов. В отношении них возбудили уголовные дела.