Группа ВИАГра вновь меняет состав. На сей раз популярный коллектив покидает Анастасия Кожевникова – певица решила строить сольную карьеру.

Группа "ВИАГра" вновь меняет состав. На сей разпопулярный коллектив покидает Анастасия Кожевникова – певица решила строитьсольную карьеру.Контракт с группой у Анастасии заканчивается 2 сентября.Кожевникова, по ее словам, уходит в сольное плавание. О своих планах 25-летняяпевица рассказала на своей свадьбе – 24 августа Кожевникова сочеталась узамибрака с бизнесменом Кириллом Снитковым."Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я четкоотбыла, поэтому хочу испытать свои силы сама", – заявила Анастасия. Пословам певицы, пара решила даже отменить медовый месяц. "Мы будем работатьнадо мной", – сказала "брюнетка из "ВИАГры".Группа "ВИА Гра" существует с 2000 года. За 18 летсменилось несколько составов. В 2012 году продюсер коллектива КонстантинМеладзе объявил о распаде коллектива – он решил, что группа исчерпала себя. Однаков 2013 году был сформирован новый состав с привычным названием. Отбор участницпроходил в рамках реалити-шоу, в котором победили Эрика Герцег, Миша Романова иНастя Кожевникова.Группа понесла первые потери в начале этого года. Коллектив покинулаМиша Романова – заявив, что хочет сосредоточиться на личной жизни. На ее место в"ВИАГру" пришла Ольга Меганская. Кто заменит Анастасию Кожевникову,пока не сообщается.Супруг Кожевниковой не просто полностью поддерживает инициативуНасти, но ради карьеры любимой жены согласился стать ее продюсером. Кирилл признается,что у него нет подобного опыта, однако он сделает все возможное. Супруг такжеопроверг домыслы о том, что уход его молодой жены из популярного коллективасвязан с имиджем группы и с тем, что девушки зачастую выступают в откровенныхнарядах. По словам Сниткова, между ним и Настей "есть доверие", передает "Вокруг ТВ".