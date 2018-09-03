Группа ВИАГра вновь меняет состав. На сей раз
популярный коллектив покидает Анастасия Кожевникова – певица решила строить
сольную карьеру.
Группа "ВИАГра" вновь меняет состав. На сей раз
популярный коллектив покидает Анастасия Кожевникова – певица решила строить
сольную карьеру.
Контракт с группой у Анастасии заканчивается 2 сентября.
Кожевникова, по ее словам, уходит в сольное плавание. О своих планах 25-летняя
певица рассказала на своей свадьбе – 24 августа Кожевникова сочеталась узами
брака с бизнесменом Кириллом Снитковым.
"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я четко
отбыла, поэтому хочу испытать свои силы сама", – заявила Анастасия. По
словам певицы, пара решила даже отменить медовый месяц. "Мы будем работать
надо мной", – сказала "брюнетка из "ВИАГры".
Группа "ВИА Гра" существует с 2000 года. За 18 лет
сменилось несколько составов. В 2012 году продюсер коллектива Константин
Меладзе объявил о распаде коллектива – он решил, что группа исчерпала себя. Однако
в 2013 году был сформирован новый состав с привычным названием. Отбор участниц
проходил в рамках реалити-шоу, в котором победили Эрика Герцег, Миша Романова и
Настя Кожевникова.
Группа понесла первые потери в начале этого года. Коллектив покинула
Миша Романова – заявив, что хочет сосредоточиться на личной жизни. На ее место в
"ВИАГру" пришла Ольга Меганская. Кто заменит Анастасию Кожевникову,
пока не сообщается.
Супруг Кожевниковой не просто полностью поддерживает инициативу
Насти, но ради карьеры любимой жены согласился стать ее продюсером. Кирилл признается,
что у него нет подобного опыта, однако он сделает все возможное. Супруг также
опроверг домыслы о том, что уход его молодой жены из популярного коллектива
связан с имиджем группы и с тем, что девушки зачастую выступают в откровенных
нарядах. По словам Сниткова, между ним и Настей "есть доверие", передает "Вокруг ТВ".