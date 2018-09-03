Матчем между московским Динамо и уфимским клубом Салават Юлаев продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в московском дворце спорта Мегаспорт и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

Матчем между московским "Динамо" и уфимским клубом "Салават Юлаев" продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в московском дворце спорта "Мегаспорт" и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.По ходу матча "бело-голубые" вели со счетом 2:0, отличились Андрей Алексеев (35-я) и Дмитрий Кагарлицкий (38-я). Однако уфимцы смогли отыграться уже в концовке встречи. В последние пять минут третьего периода шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (55-я минута) и Антон Бурдасов (59-я). Матч перешел в овертайм, на третьей минуте которого победную шайбу забросил защитник "Салавата" Артем Сергеев. Примечательно, что он забросил первую шайбу в КХЛ в своей 129-й игре.В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" на своем льду обыграла новосибирскую "Сибирь" (3:2), столичный "Спартак" в Москве победил хабаровский "Амур" (6:3).