США поддерживают все капризы украинской власти, хотя, будучи умными людьми, понимают, что эти капризы вредоносны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

США поддерживают все капризы украинской власти, хотя, "будучи умными людьми", понимают, что эти капризы вредоносны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, передает ТАСС.Единственный способ урегулировать конфликт на Украине – выполнить минские договоренности, и главный метод решения проблем – прямой диалог с Донецком и Луганском, "от которого украинские власти бегут всеми возможными способами", подчеркнул министр.Он также выразил надежду, что США все же окажут на Украину "дисциплинирующее воздействие", потому что Киев никого, кроме Вашингтона, не слушает.