Команда ученых из Канады, Китая, Сингапура и США провела исследования, в ходе которого доказала, что врать полезно для развития мозга. В эксперименте участвовали 42 дошкольника из Китая, мальчики и девочки.

Команда ученых из Канады, Китая, Сингапура и США провела исследования, в ходе которого доказала, что врать полезно для развития мозга. В эксперименте участвовали 42 дошкольника из Китая, мальчики и девочки, сообщает Medical Express.Испытуемых разделили на две группы и обучили простой игре. От ребенка требовалось спрятать за спиной угощение, конфету или пакет со сладостями, а взрослому наставнику предлагалось угадать, в какой руке малыш держит сладкое.При этом первую группу детей научили жульничать таким образом, чтобы взрослый всегда проигрывал. Представители второй команды играли честно.После того, как игра закончилась, ученые начали проводить с детьми психологические тесты. Оказалось, что "жулики" быстрее соображали и лучше понимали намерения других людей.Авторы исследования говорят, что умение врать – обычный этап взросления, и чем раньше ребенок освоит этот навык, тем лучше.