Сенатор Джон Маккейн на собственных похоронах оставил послание президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается рядом со своими друзьями и союзниками. Об этом бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр написала в своем Twitter в воскресенье.

Сенатор Джон Маккейн, скончавшийся 25 августа, оставил "послание" президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, заявила бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр.Как написала она в своем Twitter, Маккейн скрупулезно планировал все детали собственных похорон и даже составлял списки приглашенных. В этой связи, продолжила Пауэр, не является случайностью тот факт, что сенатор пригласил на траурную церемонию президента Украины Петра Порошенко.Кроме того, Маккейн указал, что украинский лидер должен разместиться рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.Смысл данного послания экс-постпред США при ООН расшифровала так: "Америка остается рядом со своими друзьями и союзниками".