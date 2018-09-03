2 сентября в Америке прошли похороны сенатора Джона Маккейна. Это закрытая церемония - без прессы и общественности.

2 сентября в Америке прошли похороны сенатора Джона Маккейна. Это закрытая церемония — без прессы и общественности.Публичное прощание с закрытым гробом прошло 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона. Мероприятие, срежиссированное самим Джоном Маккейном еще при жизни, задумано было грандиозным превознесением Америки, а скорбь по усопшему должна была быть вселенской.Если же выйти за рамки навязанной публике модели и просто вспомнить, чем запомнился Джон Маккейн, то это, прежде всего, варварская война США во Вьетнаме. В 60-е годы молодой Маккейн служил на авианосце летчиком палубной авиации и на штурмовике Douglas A-4 Skyhawk лично бомбил с пикированием вьетнамские города Ханой и Хайфон.Сколько он лично уничтожил бедных вьетнамцев, уже и не перечесть. Так продолжалось до тех пор, пока его самого не сбила советская ракета и Маккейн оказался во вьетнамском плену. Тот эпизод остался в голове занозой и, уйдя после освобождения в политику, СССР Маккейн стал уже ненавидеть профессионально.После СССР — то же отношение к России. Русофобия как одна, но пламенная страсть. Сбитый летчик Маккейн стал на этом поле персонажем каноническим.Не прошла и страсть к войнам — поддержка вторжений в Ирак и Ливию — его политическая стихия. Еще — слабость к "цветным революциям". Не удержался — даже на морозный Майдан слетал. Правда, расстроился, что не увидел американских флагов там, а ведь простодушно ожидал их.Против России — закон Магницкого, череда санкций. Очень здесь старался. При Трампе считал, что все идет не так, надо еще круче. Трампа хотел ущипнуть даже из гроба. Траурный митинг Маккейн завещал превратить и в антитрамповский.Трампу ни горячо ни холодно — он отправился играть в гольф. А от гроба в его адрес неслись прямо-таки проклятия. Вот, например, что сказала Меган Маккейн, дочь усопшего. "Мы собрались, чтобы оплакивать уход американского величия. Реальных вещей, а не дешевой риторики людей, которые никогда не приблизятся к жертве, которую он так охотно принес, и не поступки тех, кто присвоил многое, кто жил в комфорте и привилегиях, пока он страдал и служил Америке. Америка Джона Маккейна не нуждается в том, чтобы снова стать великой, потому что Америка всегда была великой". Надрыв патриотизма как противопоставление действующему президенту США — часть сценария.Список гостей Маккейн тоже составлял сам. Без друга Порошенко никак обойтись было нельзя. Но понести гроб ему не полагалось. В шорт-лист вошел критик Путина и соавтор закона Магницкого Владимир Кара-Мурза-младший. Он — от всех российских либералов. Для Маккейна это как несбывшаяся мечта о революции в России и уничтожении нашей страны.Так ушел Джон Маккейн. Для России был трудный пассажир.