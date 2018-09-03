Команда Формулы-1 McLaren определилась со второй кандидатурой на место боевого пилота на следующий сезон. Им станет 18-летний британский гонщик Ландо Норрис, с которым было подписано многолетнее соглашение.

Команда "Формулы-1" McLaren определилась со второй кандидатурой на место боевого пилота на следующий сезон. Им станет 18-летний британский гонщик Ландо Норрис, с которым было подписано многолетнее соглашение.В августе Фернандо Алонсо объявил, что не будет выступать в "Формуле-1" в следующем сезоне. 3 сентября команда объявила, что по окончании сезона уходит его партнер бельгиец Стоффель Вандорн.Норрис, который является участником программы McLaren и чемпионом европейской "Формулы-3", станет партнером испанца Карлоса Сайнса-младшего, о контракте с которым было объявлено в августе."Это была моя мечта, — заявил Норрис, которого цитирует РИА Новости. — Хотя я был частью команды некоторое время, это особый момент, и я мог только надеяться, что она станет реальностью".