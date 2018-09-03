Жизнь британского королевского дома строго регламентирована.
Особенно это касается внешнего вида монарших отпрысков, и до недавнего времени правилами
дресс-кода при дворе никто не пренебрегал.
Жизнь британского королевского дома строго регламентирована.
Особенно это касается внешнего вида монарших отпрысков, и до недавнего времени правилами
дресс-кода при дворе никто не пренебрегал.
Однако супруга принца Гарри Меган Маркл, судя по всему,
плевать хотела на протокол. Издание The Sun, перечислило все "проколы"
экс-актрисы, и их оказалось на удивление много.
К примеру, представительницам королевской семьи нельзя приходить
на официальные приемы без телесных колготок. Однако в июле герцогиня
Сассекская приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в желтом
платье и с голыми ногами.
Также по правилам дресс-кода черный цвет приемлем только на
похоронах и в День памяти 11 ноября. Однако 29 августа Меган пришла в театр "Виктория
Палас" в черном коротком платье Judith & Charles. Отметим, что Елизавета II
запрещает родственницам носить мини-юбки на людях, однако и это указание королевы
Маркл проигнорировала.
Титулованным особам также запрещено надевать на публичные
мероприятия брючные костюмы. Но во время официальной поездки в Дублин бывшая
актриса показалась фотографам в черном пиджаке, брюках в тон и белой футболке.
Также Меган не может совладать со своей страстью к большим сумкам
на ремне. Она часто показывается с этими аксессуарами. Однако по
правилам королевского двора она должна ходить с небольшим клатчем.
Также Маркл запрещено выходить в Свет в нарядах с открытыми
плечами. Но в таком виде артистка присутствовала на множестве событий. Поклонники
и эксперты даже начали называть декольте лодочкой фирменным стилем супруги принца
Гарри.
Добавим, что недавно Меган Маркл тайно летала в Торонто. Бывшая
актриса на три дня вырвалась из Лондона, чтобы повидаться со своей подругой
Джессикой Малрун. Подруги, по сообщениям
журналистов, прекрасно провели время. Благодаря тому, что о визите
герцогини Сассекской в Канаду стало известно только постфактум, она смогла
спокойно гулять по улицам и навещать своих старых друзей.