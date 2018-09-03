Жизнь британского королевского дома строго регламентирована. Особенно это касается внешнего вида монарших отпрысков, и до недавнего времени правилами дресс-кода при дворе никто не пренебрегал.

Жизнь британского королевского дома строго регламентирована.Особенно это касается внешнего вида монарших отпрысков, и до недавнего времени правиламидресс-кода при дворе никто не пренебрегал.Однако супруга принца Гарри Меган Маркл, судя по всему,плевать хотела на протокол. Издание The Sun, перечислило все "проколы"экс-актрисы, и их оказалось на удивление много.К примеру, представительницам королевской семьи нельзя приходитьна официальные приемы без телесных колготок. Однако в июле герцогиняСассекская приехала с мужем на вечер молодых лидеров Your Commonwealth в желтомплатье и с голыми ногами.Также по правилам дресс-кода черный цвет приемлем только напохоронах и в День памяти 11 ноября. Однако 29 августа Меган пришла в театр "ВикторияПалас" в черном коротком платье Judith & Charles. Отметим, что Елизавета IIзапрещает родственницам носить мини-юбки на людях, однако и это указание королевыМаркл проигнорировала.Титулованным особам также запрещено надевать на публичныемероприятия брючные костюмы. Но во время официальной поездки в Дублин бывшаяактриса показалась фотографам в черном пиджаке, брюках в тон и белой футболке.Также Меган не может совладать со своей страстью к большим сумкамна ремне. Она часто показывается с этими аксессуарами. Однако поправилам королевского двора она должна ходить с небольшим клатчем.Также Маркл запрещено выходить в Свет в нарядах с открытымиплечами. Но в таком виде артистка присутствовала на множестве событий. Поклонникии эксперты даже начали называть декольте лодочкой фирменным стилем супруги принцаГарри.Добавим, что недавно Меган Маркл тайно летала в Торонто. Бывшаяактриса на три дня вырвалась из Лондона, чтобы повидаться со своей подругойДжессикой Малрун. Подруги, по сообщениямжурналистов, прекрасно провели время. Благодаря тому, что о визитегерцогини Сассекской в Канаду стало известно только постфактум, она смогласпокойно гулять по улицам и навещать своих старых друзей.