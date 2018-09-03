Убийство главы ДНР Александра Захарченко выгодно исключительно Украине, уверен мэр Горловки Иван Приходько.

Убийство главы ДНР Александра Захарченко выгодно исключительно Украине, уверен мэр Горловки Иван Приходько."Снимите розовые очки и не рассказывайте всему миру, что Киев не виноват в этом преступлении", — заявил он в эфире программы "60 минут", обращаясь к украинцам."Я с уверенностью утверждаю, что концентрация украинских войск на приграничных территориях во время школьного перемирия была", — подчеркнул Приходько, добавив, что только заявление Владимира Путина поставило всех на место. "Путин сказал, что Донбасс никому в обиду не даст", — напомнил мэр Горловки.После убийства Александра Захарченко снайперы и разведывательно-диверсионные группы украинских силовиков активизировались у линии соприкосновения в Донбассе.Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.Владимир Путин выразил соболезнования всем жителям Донбасса в связи с трагической гибелью руководителя ДНР Александра Захарченко. "Россия всегда будет вместе с вами", — пообещал президент России жителям Донбасса.Путин предупредил, что делается опасная ставка на раскачивание и без того напряженной обстановки в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, однако "ни у кого не получится поставить народ на колени".Он назвал убийство Захарченко подлым и потребовал, чтобы организаторы и исполнители этого преступления понесли заслуженное наказание. "Те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта", — сказал Путин.