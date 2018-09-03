Убийство главы ДНР Александра Захарченко не должно привести к полному разрыву отношений: отказу от Минских соглашений и прекращению переговоров в нормандском формате. Наоборот, честное общение особенно важно, когда межу сторонами растет напряжение, заявил представитель Министерства иностранных дел Франции.

Убийство главы ДНР Александра Захарченко не должно привести к полному разрыву отношений: отказу от Минских соглашений и прекращению переговоров в нормандском формате. Наоборот, честное общение особенно важно, когда межу сторонами растет напряжение, заявил агентству РИА Новости представитель Министерства иностранных дел Франции.Напомним, 31 августа в ресторане "Сепар", что в центре Донецка, прогремел взрыв. В результате теракта погибли глава Донецкой народной республики Александр Захарченков и его охранник. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Кроме того, при взрыве пострадали еще 11 горожан, но часть из них от госпитализации отказалась.По горячим следам были задержаны несколько человек. Они уже признались, что устроили теракт по заказу Киева.Церемония прощания с Александром Захарченко состоялась 2 сентября. Почтить память главы ДНР пришли около 120 тысяч человек.