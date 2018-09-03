1 сентября в Амстердаме афганский иммигрант выхватил нож и напал на двух американских туристов, порезал их жестоко, нанеся тяжелые ранения. Полиция открыла стрельбу и обезвредила нападавшего. В результате все трое раненых отправлены в больницу.

Автор: Дмитрий Киселёв1 сентября в Амстердаме афганский иммигрант выхватил нож и напал на двух американских туристов, порезал их жестоко, нанеся тяжелые ранения. Полиция открыла стрельбу и обезвредила нападавшего. В результате все трое раненых отправлены в больницу.Полиция сочла происшествие терактом, поскольку жертвы были выбраны случайно. Одна существенная деталь: нападавший получил вид на жительство в Европе от иммиграционных властей Германии. Для голландцев и других европейцев это тревожный факт, ведь благодаря неразборчивому гостеприимству Ангелы Меркель Германия может стать европейским хабом, своего рода европейским распределителем террористов для Европы.Опасения тем более обоснованы, что в самой Германии, а точнее в восточном немецком Хемнице, не утихают уличные протесты после того, как там другие мигранты — из Сирии и Ирака — опять же ножами зарезали добропорядочного горожанина. Протестующих уже официально предложено считать правыми радикалами и чуть ли не неонацистами, а ведущие телеканалы страны ARD и ZDF явно скрывают масштабы уличных акций — цензура.Жители Хемнница — а это бывший Карл-Маркс-Штадт — не согласны со всем этим и продолжают бороться за свое доброе имя и за понимание того, что широкие двери для мигрантов в Европу — нешуточная опасность. Показательно заявление в этой связи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Он с уклончивой хитростью Швейка заявил: "Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, так как принимает людей из Украины".Автор: Денис ДавыдовПолиция — между двух огней. На соседние улицы вышли недовольные засильем приезжих и те, кто призывает быть толерантнее. Кулаки у всех одинаково чешутся. Из-за мигрантов немцы готовы бить друг друга.Митинг быстро перестает быть мирным. Полицию в город стянули из самых разных концов Германии, чтобы унять беспорядки, которые не утихают в Саксонии. Кстати, среди радикалов тоже много приезжих из других городов. Они "раскачивают" Хемниц, не зная его, бегают с картами.Представители партии "Альтернатива для Германии" и жители Хемница во главе колонны несут фотографии своих соотечественников, которые за последние годы были убиты мигрантами."Альтернатива для Германии" — партия, которая на антимигрантсткой риторике получила в Бундестаге 90 депутатских мандатов. Особенно активно за них голосовали именно на востоке страны, не понимая, не разделяя политику правящей Партии христианских демократов и канцлера Меркель."Канцлер полностью потеряла контроль над ситуацией. Она запускала в страну всех, границы открыты. Сюда могли приезжать преступники. Это недопустимо!" – возмущены местные жители.Город взбунтовался после убийства 35-летнего Даниэля Хиллинга — он был зарезан, а его друзья ранены. Нападавшие — мигранты.Трагедия в Хемнице — в духе летописи мультикультурализма, которую пишет современная Германия. Из немецкого — разве что место преступления — Саксония. Жертва — с кубинскими корнями, раненные — с русскими, предполагаемые преступники — из Ирака и Сирии. В злополучную ночь они даже встретились у перекрестка на улице Наций.Нападавшие живут в Германии около трех лет. Один — из Ирака, другой — из Сирии. Оба — парикмахеры. Какое-то время стригли в салоне для своих, где и посетители, и мастера — приезжие.Дом, в котором жил один из преступников. На входе — его имя. Судя по табличкам, в квартире проживали еще как минимум четверо с арабскими фамилиями. Здесь вообще много мигрантов.Ордер, в котором сказано, что один из подозреваемых в убийстве не раз привлекался то за наркотики, то за нападения на жителей Саксонии.Другое резонансное дело ведут в Ганновере. В покушении на убийство обвиняется 17-летний Абдулла. Клинком он сломал немке ребро, пробил печень, почку, желудок. И Абдулла не понимает, за что его судят."Обвиняемый из своей культуры знает, что конфликты могут решаться ножами. Если тебя оскорбили, то ты имеешь право в ответ ударить ножом. Он не понимает, почему он находится в заключении", — пишет Bild."Раньше мы даже не слышали, чтобы с ножами нападали на улицах. Сейчас это происходит у нас каждый день, — говорят местные жители. — Нельзя интегрировать лисицу среди кур. Это невозможно. Лисица имеет свою роль в природе, но в лесу, не среди куриц".Адвокат, депутат местного парламента Мартин Кольман — один из лидеров городского протестного движения. Он старается объяснить, почему всю неделю организовывал митинги против мигрантов."Они живут на уровне безработных немцев. Но есть одна очень большая разница: безработный немец обязан доказать, что он старался работу найти, показать, сколько заявлений на работу написал, а от них это не требуется. Большой недостаток мест в детских садах. Немцы по спискам ждут, когда будет их очередь, а нашим гостям сразу дают место", — рассказал Кольман.Новые садики город почти не строит — денег нет — но на поддержку мигрантов муниципалитет ежегодно тратит 10 миллионов евро. Германии в ближайшие шесть лет гостеприимство обойдется в астрономические 110 миллиардов евро. Ведь приехавшим 2 миллионам беженцев все нужно: и пособия, и жилье, и языковые курсы. Прогуливать уроки немецкого мигрантам невыгодно. Чем больше пропусков, тем меньше пособие.На митинге от съемочной группы национального канала ARD не отходит человек, очень похожий на охранника. Немецкие журналисты вынуждены защищаться. Аудитории не нравится, что про преступления мигрантов ни СМИ, ни полиция не говорят. Напротив, восточных немцев рисуют бандитами, городские митинги называют чуть ли не акциями неонацистов."В городе убили человека, а когда на улицы вышли недовольные, протест стразу назвали демонстрацией нацистов. СМИ все с ног на голову поставили. Пару лет назад нам говорили: не надо стричь всех под одну гребенку, беженцы бывают разные, а теперь они ровно это в отношении нас и делают. У них двойные стандарты, это наглость! Уходите в отставку, все должны оставить свои посты. Некомпетентные бездари", — возмущены немцы."Мы – народ!" — скандирует толпа. Недовольные слишком гостеприимной политикой властей на улицы вышли жители Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна, Дрездена. "Страшно, что нам кто-то может вогнать нож в спину", — признаются люди."Дремучие гости" — так пренебрежительно говорят про восточных немцев соотечественники с запада. Жители одной страны, но ментально разные. Одни очарованы идеями трансатлантизма, тогда как на землях бывшей ГДР стараются помнить о своей немецкости."Мы не нацисты. Мы — отцы семейств, неравнодушные горожане, которые не хотят того, чтобы в Хемнице через 20 лет преобладал ислам. Мы не хотим неограниченного потока мусульман в Германию. Мы находимся на территории бывшей ГДР, это восточные земли, где люди в отличие от западных областей привыкли озвучивать свое мнение на улице, а не у себя на кухне", — говорят люди.Журнал Spiegel сообщил, что разделение на "иностранцев" и "типичных немцев" есть не только в школьных классах, заводских цехах, но даже в национальной футбольной сборной. Якобы во время недавнего чемпионата мира, который Германия откровенно провалила, в команде был серьезный конфликт."Немцы с миграционным прошлым иногда носят толстые золотые цепи, ходят по клубам, слушают хип-хоп. Они часто посмеиваются над образом жизни коренных немцев. Например, над коллегой Томасом Мюллером, который любит лошадей и проводит отпуск вместе со своей женой дома в Баварии", — отметил Spiegel.Решать проблему мигрантов канцлер Маркель предпочла не дома. Отправилась в турне по странам, откуда большинство ее беспокойных гостей. В Африке говорит о миграционном кризисе.Немцы задаются вопросом: почему канцлер не приехала в Саксонию, чтобы поговорить о тех мигрантах, которые уже оказались в стране и никак не могут ужиться с ее соотечественниками?