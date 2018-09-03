Байкер совершил кульбит после резкого торможения и оказался под колесами микроавтобуса, поворачивавшего через полосу встречного движения. По предварительной информации, мотоциклист был госпитализирован в лечебное учреждение.

Авария с участием байкера произошла в минувшую субботу, 1 сентября, на пересечении улиц Клинской и Фестивальной в Северном административном округе столицы.Водитель микроавтобуса Volkswagen совершил левый поворот. В тот момент, когда он пересекал проезжую часть, в кадре появился мотоциклист, попытавшийся экстренно сбросить скорость перед препятствием, появившимся у него на пути.Байкер резко затормозил и полетел кубарем, после чего оказался под колесом четырехколесного транспортного средства, переехавшего обладателя мотоцикла.По предварительным данным, мотоциклист остался жив и был госпитализирован в лечебное учреждение.