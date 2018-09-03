Сергей Собянин остался в списке кандидатов на выборах мэра Москвы. Такое решение принял Мосгорсуд по иску кандидата от КПРФ Вадима Кумина. Кумин настаивал на снятии Собянина с выборов за нарушения порядка информирования граждан.

Сергей Собянин остался в списке кандидатов на выборах мэра Москвы. Такое решение принял Мосгорсуд по иску кандидата от КПРФ Вадима Кумина. Кумин настаивал на снятии Собянина с выборов за нарушения порядка информирования граждан.Действующий мэр Москвы, по мнению Кумина, использовал преимущества своего служебного положения. В частности, в газетах "На Западе Москвы" и "Москва. Северо-Запад" были размещены агитационные материалы за Собянина, которые не были оплачены из предвыборного фонда кандидата. Кроме того, эти статьи были размещены до начала агитационного периода. На основании этого Кумин подал иск в суд, сообщает "Интерфакс". Соперник Сергея Собянина на выборах 9 сентября 2018 года утверждал, что незаконная предвыборная агитация в пользу Сергея Семеновича Собянина размещена во всех принадлежащих мэрии Москвы СМИ.Защищавший Собянина в суде Михаил Барщевский заявил, что по этому факту в суд не было представлено ни одного доказательства."Вам пытаются навязать мысль, что учредитель — это руководитель. Полностью игнорируется закон о СМИ, полностью смешиваются с грязью все московские журналисты. Это такой не очень удачный пиар накануне выборов, чтобы хоть как-то обратить внимание СМИ на кандидата. А поскольку предъявить нечего — появляется вот такое", — подчеркнул Барщевский.Мосгосуд иск Кумина о снятии с выборов Собянина оставил без удовлетворения. На выборы Собянин идет как самовыдвиженец.