В столице разоблачили мошенников, которые могут быть причастны к целой серии так называемых автоподстав. Они занимались инсценировкой аварий. На дорогах разыгрывали настоящие спектакли: дорогие костюмы, элитные иномарки и максимальное давление на жертву. Только в одном случае автовладелец заплатил аферистам пять миллионов рублей.

В столице разоблачили мошенников, которые могут быть причастны к целой серии так называемых автоподстав. Они занимались инсценировкой аварий. На дорогах разыгрывали настоящие спектакли: дорогие костюмы, элитные иномарки и максимальное давление на жертву. Только в одном случае автовладелец заплатил аферистам пять миллионов рублей.В таких костюмах — и прямо в грязь: оперативники СОБРа не церемонились. Представительский автомобиль и дорогие пиджаки — всего лишь декорация.Двоих мужчин задержали по подозрению в мошенничестве: они зарабатывали на автоподставах. Схема старая: на машине заранее чертили царапину, инсценировали ДТП и требовали выплатить ущерб на месте."В дежурную часть обратился житель Москвы, который сообщил, что, следуя на своем автомобиле по улице Академика Челомея, совершил столкновение с автомашиной представительского класса. Водитель и пассажир иномарки потребовали у него немедленной выплаты в пять миллионов рублей", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Жертв выбирали, видимо, впечатлительных и явно небедных. Мужчина снял в банке все пять миллионов и отдал их вымогателям. Когда понял, что произошло, обратился в полицию. В момент задержания липовые бизнесмены, судя по всему, собирались на очередное дело.— Вот то самое повреждение, за которое они требовали денежные средства.Дорогие иномарки брали в аренду, номера — конечно, поддельные — крепились на магнитах. В багажнике — целая коллекция. Образ Джеймса Бонда дополняла рация — в момент спектакля переговаривались. Задержанные — житель Подмосковья и приезжий из ближнего зарубежья. Последний ранее судим, с полицейскими вел себя уверенно — в Москву, мол, приехал на заработки.— Хотели водителем личным пойти работать?— Да мне без разницы. У меня стихия — водитель.Стихия, судя по всему, грозит новым сроком. Срок по статье "Мошенничество в особо крупном размере" — а именно ее вменяют вымогателям — до 10 лет. Оперативники просят всех, кто узнал этих людей и пострадал от их действий, обратиться в полицию по телефонам 8 (499) 124-47-02, 8 (929) 997-91-56.