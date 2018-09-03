В Киеве устроили глумление над памятью скончавшегося 31 августа народного артиста. Украинцы принесли к посольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.

В Киеве устроили глумлениенад памятью скончавшегося 31 августа народного артиста. Украинцы принесли кпосольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.Кроме того, "активисты" поставили у представительства нашей страныперечеркнутые красными крестиками портреты Иосифа Кобзона, убитогоглавы ДНР Александра Захарченко и президента России Владимира Путина. В соцсетях украинцы на все лады "просклоняли" покойных,демонстрируя неприкрытую радость от случившегося и неуместный черный юмор."Былипроведены торжественные мероприятия, такие как: куропомазание; возлияниенастойки боярышника; посажение цыпленка на бутылку", – написал в Facebook один изучастников акции. В свою очередь член общественного совета при министерствесоциальной политики Украины Дмитрий Витов написало в соцсети, что в стране "весело, с шампанским,шутками и танцами проводили в последний путь в бетон короля окорочковЗахарченко".Детские игрушки же киевлянепринесли потому, что ранее Иосиф Кобзон подарил онкобольному ребенку пластмассовую пирамидку.Отметим, и ранее некоторые украинские журналисты, блогеры и пользователи соцсетей позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры.Народный артист СССР,депутат Госдумы ушел из жизни в последний день лета в возрасте 80 лет. Певца сгосударственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом сего матерью.Более десяти тысяччеловек за пять часов пришли проститься с легендарным Иосифом Кобзоном. Срединих были первые лица государства, артисты, коллеги и друзья Кобзона.