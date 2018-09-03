В Киеве устроили глумление
над памятью скончавшегося 31 августа народного артиста. Украинцы принесли к
посольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.
В Киеве устроили глумление
над памятью скончавшегося 31 августа народного артиста. Украинцы принесли к
посольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.
Кроме того, "активисты" поставили у представительства нашей страны
перечеркнутые красными крестиками портреты Иосифа Кобзона, убитого
главы ДНР Александра Захарченко и президента России Владимира Путина. В соцсетях украинцы на все лады "просклоняли" покойных,
демонстрируя неприкрытую радость от случившегося и неуместный черный юмор.
"Были
проведены торжественные мероприятия, такие как: куропомазание; возлияние
настойки боярышника; посажение цыпленка на бутылку", – написал в Facebook один из
участников акции. В свою очередь член общественного совета при министерстве
социальной политики Украины Дмитрий Витов написало в соцсети, что в стране "весело, с шампанским,
шутками и танцами проводили в последний путь в бетон короля окорочков
Захарченко".
Детские игрушки же киевляне
принесли потому, что ранее Иосиф Кобзон подарил онкобольному ребенку пластмассовую пирамидку.
Отметим, и ранее некоторые украинские журналисты, блогеры и пользователи соцсетей позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры.
Народный артист СССР,
депутат Госдумы ушел из жизни в последний день лета в возрасте 80 лет. Певца с
государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с
его матерью.
Более десяти тысяч
человек за пять часов пришли проститься с легендарным Иосифом Кобзоном. Среди
них были первые лица государства, артисты, коллеги и друзья Кобзона.