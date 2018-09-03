Учения Быстрый трезубец начались во Львовской области. В них участвуют свыше 2 тысяч военных из 14 стран, которые объединяются ради безопасности и территориальной целостности Украины, заявила на церемонии открытия посол США в Киеве Мари Йованович.

Учения "Быстрый трезубец" начались во Львовской области. В них участвуют свыше 2 тысяч военных из 14 стран, которые объединяются ради безопасности и территориальной целостности Украины, заявила на церемонии открытия посол США в Киеве Мари Йованович.На урочистЁй церемонЁї вЁдкриття навчань «РепЁд Трайдент-2018» у ЯворовЁ: «СьогоднЁ 2200 учасникЁв з 14 країн, рЁзних континентЁв та океанЁв, солЁдарЁзуються з Україною задля її безпеки, суверенЁтету та територЁальної цЁлЁсностЁ», — сказала посол Йованович#RapidTrident #Yavoriv pic.twitter.com/BheOReuSYP— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 3 сентября 2018 г.Учения Rapid Trident 2018, или "Быстрый трезубец", называют крупнейшими на Украине. Ежегодно они проходят в Международном центре миротворчества и безопасности.В ближайшее время в России тоже стартуют крупнейшие за последние 40 лет учения "Восток-2018". Немецкое издание Handelsblatt уже сравнило их с масштабными операциями Второй мировой войны. Кроме того, по мнению экспертов, эти маневры воплощают самые дурные прогнозы Соединенных Штатов: сотрудничество Москвы и Пекина продолжает развиваться. Тем более что в скором времени пройдет Восточный экономический форум, который должен укрепить отношения России и Китая не только в военной, но и финансовой сфере.Учения "Восток-2018" стартуют 11 сентября. В них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и 36 тысяч боевых машин.