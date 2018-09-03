Начали учебный год с урока безопасности. Школьникам города напомнили, как уберечь себя и своих близких от беды, а ещё рассказали о секретах профессии спасателя. В одной из школ сотрудники МЧС даже устроили профессиональный мастер-класс с демонстрацией спасательного оборудования. Необычное занятие посетила и наша съёмочная группа.

Начали учебный год с урока безопасности. Школьникам города напомнили, как уберечь себя и своих близких от беды, а ещё рассказали о секретах профессии спасателя. В одной из школ сотрудники МЧС даже устроили профессиональный мастер-класс с демонстрацией спасательного оборудования. Необычное занятие посетила и наша съёмочная группа."Что это такое? Правильно, кровоостанавливающие жгуты. Для чего они нужны? Для остановки какого кровотечения?" - "Артериального".Как правильно оказать первую помощь и что всегда есть в арсенале спасателя - школьникам рассказывают сотрудники МЧС. В экстремальных условиях они работают каждый день: приезжают на пожары и ДТП, чтобы спасти людей. С помощью такого оборудования, к примеру, можно отжать или разрезать искорёженные в аварии детали и вызволить пострадавших из авто. Школьникам технику даже поднять сложно. Спасатели же работают с ней "на раз", да ещё и в защитном снаряжении, которое само по себе весит не мало.А это новенькая автоцистерна. С её помощью ликвидировали уже более 50 пожаров. Автомобиль оборудован по последнему слову техники.Владислав Вагнер, начальник караула пожарно-спасательной части № 53: "Обладает маленькими габаритами, повышенной манёвренностью, способен заезжать даже в самые узкие дворы. Также возит на своей базе механизированные и немеханизированные аварийно-спасательные инструменты и гидравлические аварийно-спасательные инструменты".Особый восторг от машины у первоклашек. В честь начала учебного года им вместе со старшими ребятами разрешили присутствовать на необычном уроке безопасности и рассказали о профессии спасателя."Надев такой ранец, пожарный может подняться оперативно, быстро на нужный ему этаж и потушить небольшой пожар на нейтральной стадии".Уроки безопасности прошли во всех школах города и области. Задача спасателей - напомнить ученикам и педагогам, как вести себя в экстремальных ситуациях и рассказать о своей работе. Ученикам 24 школы Владимира это особенно интересно, ведь здесь сейчас целых 3 кадетских класса, где ребят готовят к профессии спасателя.Татьяна Старостина, директор школы № 24 г. Владимира: "Они помогают ребят развивать и физически, и боевой дух, какие-то направления спортивные. Всё на благо людей, чтобы они могли помочь другим".Школьники званием "кадета" гордятся и уверены, что в случае чего не растеряются и будут действовать правильно, а мальчикам подготовка поможет в армии.Дмитрий Борисов, ученик кадетского класса: "Это же всё в первый раз, нервы, конечно, тоже будут, но надо постараться сделать всё, что умеешь. Я хочу быть военным, идти на флот после этого и там продолжить службу".Анастасия Спелова, ученица кадетского класса: "В профессии спасателя самое главное - ответственность и понимание того, что каждый человек может помочь, внести свой вклад и спасти человека".К слову, всего в области создано 35 кадетских классов, и по их окончании, как правило, несколько человек всегда выбирают для поступления профильные вузы МЧС.Руслан Фролов, начальник отдела управления гражданской защиты регионального МЧС: "С детьми проводятся занятия, как теоретические, так и практические в пожарно-спасательных частях, аварийно-спасательных подразделениях, учебно-методическом центре ГО ЧС и курсах гражданской обороны Владимирской области. Безусловно, поступают и в вузы МЧС России как мальчики, так и девочки. Есть даже дети сотрудников, которые после обучения в школах города поступили".В конце урока ребятам ещё раз напомнили, что лучше быть не только готовыми к опасности, но и уметь её предотвращать, а для этого нужно быть осторожными и внимательными не только в школе, но и дома.