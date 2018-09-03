Он поднялся над Соборной площадью во время концерта музыкального коллектива «Хор Турецкого»

Он поднялся над Соборной площадью во время концерта музыкального коллектива «Хор Турецкого»В воскресенье, 2 сентября, над Владимиром пролетел аэростат «Россия» с изображением государственных флагов регионов и святителя Луки. Его построили и врамках международного просветительского проекта «Поднять Россию / Россия в поиске смыслов»Шар поднялся над Соборной площадью во время концерта музыкального коллектива «Хор Турецкого». Объем аэростата - четыре тысячи квадратных метров. Его начали надувать во время выступления, создав эффект огненного шоу. Рано утром в понедельник, 3 сентября, аэростат выпустили в небо. Он приземлился в Октябрьском районе.Кульминацией просветительского проекта станет полет на шаре в стратосферу путешественника Федора Конюхова. Для него строят специальный аэростат.