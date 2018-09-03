Воздушный шар над Владимиром. Накануне жители города могли увидеть необычное зрелище: огромный аэростат с надписью Россия. Пообщаться с участниками проекта и увидеть шар вблизи можно было вечером на Соборной площади.

Воздушный шар над Владимиром. Накануне жители города могли увидеть необычное зрелище: огромный аэростат с надписью "Россия". Пообщаться с участниками проекта и увидеть шар вблизи можно было вечером на Соборной площади. Аэростат соорудили в рамках международного просветительского проекта "Поднять Россию" при поддержке Фонда президентских грантов. Воздушный шар совершает перелёты над знаковыми культурно-историческими точками страны. Среди них Севастополь и даже Эльбрус. Объём аэростата почти в два раза больше стандартного - 4 000 кубометров. Кульминацией проекта станет полёт известного путешественника Фёдора Конюхова в стратосферу. Он отправится туда на одноимённом воздушном шаре, который будет в 25 раз больше этого.