Певицу Софию Ротату попытались
втянуть в грязный скандал. Артистку провоцировали злопыхатели.
Певицу Софию Ротату попытались
втянуть в грязный скандал. Артистку провоцировали злопыхатели.
На днях София Михайловна выписалась
из больницы и теперь пытается успокоить поклонников, которые очень волнуются за
здоровье любимицы. Для них артистка публикует в своем Instagram снимки себя
любимой, тем самым давая понять, что с ней все хорошо.
После того, как артистка опубликовала очередное фото, почитатели отметили, что
знаменитость выглядит прекрасно и засыпали ее комплиментами. "Красавица, София
Михайловна!😻😻😻 Вы чудесная!😻😻😻♥♥♥", "Здоровья Вам, София Михайловна!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "Красоооооотка
наша❤❤❤😍😍😍 Любимое Солнышко😍😍😍😘😘😘", – писали восторженные интернет-обыватели.
Однако завистники решили добавить
в бочку меда ложку дегтя. Недруги певицы принялись провоцировать звезду. В
комментариях к снимку они спрашивали почему Ротару не поехала на похороны Кобзона,
которые проходили 2 августа в Москве, мол, она наплевала на Иосифа Давыдовича и никак не отреагировала на его смерть.
"На
похороны приедете Иосифа. Кобзона почему нет фото у вас Кобзона? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вам
удалось попасть на похороны Иосифа Кобзона?", "не приехав на похороны
Кобзона…((( Потеряла всякое уважение", – писали злопыхатели явно пытаясь
втянуть Софию Михайловну в очередной скандал. Отметим, что звезда эти грязные
выпады в свою сторону проигнорировала, тем самым достойно ответив на них.
Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон
ушел из жизни в возрасте 80 лет. Его с государственными почестями похоронили на
Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.
Более десяти тысяч человек
за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были
первые лица государства, коллеги и друзья артиста.